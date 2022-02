„Niedyskrecje parlamentarne”: Donald Tusk robi porządki, Jadwiga Emilewicz marzy o powrocie, Julia Przyłębska jest zagrożona

Donald Tusk szykuje się do przejęcia władzy w 2023 roku. Według naszego rozmówcy z opozycji, lider Platformy Obywatelskiej ma rozpisane wszystkie możliwe konfiguracje, w jakich opozycja może startować w wyborach do Sejmu.

– I z obliczeń wynika, że w każdej z tych konfiguracji opozycja wygra z PiS w 2023 roku – mówi polityk, który widział rzeczone obliczenia.

Dlatego – według naszego rozmówcy – strategia Tuska jest następująca: „władza sama wpadnie nam w ręce, dlatego nie ma się co zajmować spotkaniami z wyborcami czy pisaniem programu, bo to nie ma żadnego znaczenia”.