„Kobiety z dziećmi i ludzie starsi od prawie dwóch dni są bez jedzenia i snu”. Ukraińska rzeczniczka praw obywatelskich alarmuje

Wspierani przez Rosję separatyści w Donbasie rozpoczęli w piątek ewakuację obywateli Ukrainy do obwodu rostowskiego, powołując się przy tym na rzekomo planowaną ukraińską ofensywę na tym terenie. Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Wałerij Załużny oświadczył, że ukraińska armia „nie planuje żadnych ofensywnych działań w Donbasie”.

Ewakuacja z Donbasu. "Bez jedzenia i snu"

„Kobiety z dziećmi i ludzie starsi od prawie dwóch dni są bez jedzenia i snu, w nieogrzewanych autobusach, a miejsca tymczasowego rozlokowania, w których planowano ich zakwaterować, są zamknięte” – alarmuje ukraińska rzeczniczka praw obywatelskich Ludmiła Denisowa, cytowana przez „Ukraińską Prawdę”.

Część ewakuowanych obywateli Ukrainy rozlokowano w sali gimnastycznej w mieście Taganrog. Według rzeczniczki władze rosyjskie nie gwarantują ewakuowanym miejsca zamieszkania, jedzenia i dostępu do usług medycznych. „To złamanie zapisów konwencji genewskiej o ochronie osób cywilnych podczas wojny” – oceniła Denisowa.

Apel do społeczności międzynarodowej

Ukraińska rzeczniczka praw obywatelskich zwróciła się do swojej rosyjskiej odpowiedniczki Tatiany Moskalkowej o zagwarantowanie Ukraińcom od powiewnych warunków i udzielenie im pomocy, między innymi prawnej i humanitarnej. Wystosowała też apel do Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców i społeczności międzynarodowej „o niezwłoczną reakcję na naruszenie przez Rosję art. 49 Konwencji genewskiej o ochronie osób cywilnych podczas wojny”, w związku z „nielegalną ewakuacją obywateli ukraińskich do państwa okupującego”.

