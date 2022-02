Koalicja Obywatelska goni Prawo i Sprawiedliwość. Partii Kaczyńskiego nie pomoże nawet sojusz z Konfederacją

Według sondażu przeprowadzonego przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski, liderem wciąż jest Prawo i Sprawiedliwość. Chęć oddania głosu na partię rządzącą zadeklarowało 32,2 proc. respondentów. Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego zaliczyło jednak spadek notowań o 0,9 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego badania sprzed dwóch tygodni.

Koalicja Obywatelska goni PiS

Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z poparciem na poziomie 26,9 proc., o 1,8 pkt. proc. wyższym niż poprzednio. Oznacza to, że różnica w poparciu pomiędzy obozem rządzącym a Platformą Obywatelską, Nowoczesną, Inicjatywą Polską i Zielonymi zmalała z 8 do 5,3 pkt. proc.

Trzecie miejsce w sondażu należy do Polski 2050, którą popiera 9,4 proc. respondentów. Notowania ruchu Szymona Hołowni spadły o 2,3 pkt. proc. w stosunku do badania z początku lutego (wówczas wynosiły 11,7 proc.). Na czwartym miejscu uplasowała się Konfederacja, na którą chce głosować 9 proc. uczestników badania (wzrost o 0,5 pkt. proc.). Wzrost poparcia odnotowano także w przypadku Lewicy – z 5,8 proc. poprzednio do 7,1 proc. w najnowszym sondażu. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę w Sejmie znalazłoby się też Polskie Stronnictwo Ludowe – Koalicja Polska, na które chęć oddania głosu niezmiennie deklaruje 5,2 proc respondentów.

Wciąż utrzymuje się spora grupa niezdecydowanych wyborców. Na odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć” wskazało 10,2 proc. badanych.

PiS bez większości nawet z Konfederacją

Jak wyliczył prof. Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy takim poparciu, PiS otrzymałby 188 mandatów, KO -154 mandaty, Polska 2050 – 40 mandatów, Konfederacja – 38 mandatów, Lewica – 26 mandatów, a PSL -13 mandatów (jedno miejsce przypadłoby też mniejszości niemieckiej). Minimalna większość do samodzielnego rządzenia to 231. Tak więc, nawet potencjalny sojusz PiS z Konfederacją nie dawałby szansy na większość.

Sondaż United Surveys przeprowadzono 18 lutego 2022 r. na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków metodą CATI.

