Ursula von der Leyen ujawniła, jakie sankcje grożą Rosji. „Odpowiemy najpotężniejszym instrumentem, jaki mamy”

Rosja od kilku tygodni koncentruje swoje wojska przy granicy z Ukrainą. Zachód obawia się, że do inwazji może dojść w każdej chwili i ostrzega, że jeśli tak się stanie, na Moskwę zostaną nałożone dotkliwe sankcje. Do tej pory przywódcy nie chcieli jednak ujawniać listy restrykcji. W sobotę zaapelował o to prezydent Ukrainy. Wolodymyr Zełenski wezwał też do nałożenia części sankcji już teraz.

Rosja zaatakuje Ukrainę? Szefowa KE ujawnia sankcje

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała w niedzielę w wywiadzie dla niemieckiej telewizji ARD, że „w zasadzie Rosja zostanie odcięta od międzynarodowych rynków finansowych”, jeśli zaatakuje Ukrainę. „Sankcje zostałyby nałożone na wszystkie produkowane przez nas towary, których Rosja pilnie potrzebuje, aby modernizować i dywersyfikować swoją gospodarkę, gdzie mamy globalną dominację i nie można ich zastąpić” – powiedziała przewodnicząca KE.

Von der Leyen oświadczyła, że sankcje zostaną nałożone dopiero po ewentualnej inwazji Rosji na Ukrainę. „Jest jasne, że jeżeli Putin rozpocznie wojnę, odpowiemy najpotężniejszym instrumentem, jaki mamy, i w najsłabszym punkcie, jaki ma Rosja: sankcjami gospodarczymi i finansowymi” – powiedziała. Szefowa KE wezwała też Rosję „do powrotu do stołu negocjacyjnego”.

Wstępny pakiet sankcji, który zostanie wdrożony, jeśli dojdzie do inwazji, przygotowała też administracja amerykańska. Jak poinformował nieoficjalnie Reuters, obejmuje on zakaz realizowania transakcji na zlecenie najważniejszych rosyjskich banków przez amerykańskie instytucje finansowe. Takie środki zaszkodzą rosyjskiej gospodarce poprzez uniemożliwienie płatności międzynarodowych między bankami. Głównymi „poszkodowanymi” mają być VTB Bank (VTBR.MM), Sbierbank (SBER.MM), VEB i Gazprombank.

Zgoda UE na rozszerzenie sankcji za podważanie suwerenności Ukrainy

Z kolei brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka poinformowała, że jest ostateczna zgoda w Unii Europejskiej na rozszerzenie sankcji za podważanie integralności terytorialnej Ukrainy. Decyzję unijnych ambasadorów mieli zatwierdzić ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich na spotkaniu w Brukseli. Według korespondentki na czarną listę wpisano kolejne pięć osób, które ułatwiły przeprowadzenie wyborów do Dumy na zaanektowanym przez Rosjan Krymie.

Czytaj też:

Na co jeszcze czeka Putin? Gen. Skrzypczak dla „Wprost”: Rosja jest gotowa do wojny i politycznie, i militarnie