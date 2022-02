Marianna Schreiber jest w Nowoczesnej, czy nie? Szef regionu przecina spekulacje

O Mariannie Schreiber zrobiło się ponownie głośno, a to sprawą jej politycznych planów. Aktywistka i modelka ogłosiła, że chce przystąpić do Nowoczesnej i zapisała się do koła tej partii w Mińsku Mazowieckim, nadając sprawie oficjalny bieg. Wzbudziło to spore zdumienie, ponieważ Schreiber to żona ministra Łukasza Schreibera, polityka PiS, a jej ewentualne wstąpienie do Nowoczesnej oznaczałoby, że znalazłaby się w Koalicji Obywatelskiej.

Niedawno „Wprost” opublikowało nagranie z udziałem Ryszarda Petru, założyciela Nowoczesnej, który dopiero co wrócił do partii (odszedł z niej w maju 2018 roku), gdy opowiadał o planach Schreiber. – Jestem do tego pozytywnie nastawiony, ale to nie ja podejmuję decyzję. Jestem szeregowym członkiem. (...). Nie znam dokładnie pani, ale jestem jak najbardziej za – mówił na filmie, który redakcji przesłała Marianna Schreiber.

Minął jakiś czas, a do sprawy wrócił Onet i... okazuje się, że w kwestii tego, czy Schreiber jest już członkinią Nowoczesnej, nie ma zgody w tej partii. Szef koła Nowoczesnej w Mińsku Mazowieckim Jerzy Mróz dowodził, że Schreiber złożyła deklarację członkowską 29 października 2021 roku, a 7 listopada uchwałą zarządu regionu mazowieckiego została przyjęta. Wówczas zarząd krajowy Nowoczesnej miał 30 dni na to, by zakwestionować tę decyzję.

Schreiber jest w Nowoczesnej czy nie? Szef regionu przecina spekulacje

– Termin już minął. Nie wiem, dlaczego niektórzy mówią, że Schreiber nie jest członkinią Nowoczesnej. Czy boją się, że to zaszkodzi partii? – zastanawiał się Mróz w rozmowie z Onetem. Z kolei wiceszef Nowoczesnej Tadeusz Grabarek twierdzi coś zupełnie innego i twierdzi, że zarząd krajowy – dotrzymując statutowym terminów – zdecydował o tym, by nie przyjmować Schreiber.

– Marianna Schreiber nie jest członkiem Nowoczesnej, dlatego że zarząd krajowy uchylił uchwałę o przyjęciu jej w poczet członków. (...). Pani Schreiber została poinformowana o tej decyzji. Sprawa jest zamknięta – mówił szef zarządu regionu mazowieckiego Nowoczesnej Sławomir Potapowicz.

Co na to sama Marianna Schreiber? – Nie zamierzam brać udziału w żadnych przepychankach politycznych. (...). Politykę traktuję poważnie, a nie jako zabawę – powiedziała w rozmowie z Onetem.

