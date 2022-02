Rzecznik rządu o potencjalnym konflikcie zbrojnym. Zadeklarował pomoc rannym z Ukrainy

Rzecznik rządu w „Kwadrancie Politycznym” TVP1 został zapytany o wsparcie Ukrainy ze strony Polski. Piotr Mueller wyjaśnił, że taka pomoc już się odbywa. – W tej chwili kolejne transporty są kierowane na Ukrainę, zarówno jeśli chodzi o pomoc humanitarną, materialną, ale również, jeżeli chodzi o uzbrojenie tak, aby Ukraina miała większe szanse obronić się przed najeźdźcą z Rosji – powiedział rzecznik rządu.

Mueller przypomniał, że Polska skierowała na Ukrainę moździerze, amunicję i broń przeciwlotniczą. Rzecznik rządu w odpowiedzi na słowa Władimira Putina, że dozbrajanie Ukrainy to prowokacje podkreślił, że to „wzmacnianie Ukrainy w obronie jej granic oraz jej niepodległości”. Mueller mówił również, że rząd poprosił samorządy o znalezienie miejsc, gdzie mogliby trafić Ukraińcy, gdyby doszło do potencjalnej wojny.

Rzecznik rządu Piotr Mueller o potencjalnej wojnie. Będzie pomoc dla rannych z Ukrainy

– W tej chwili my jesteśmy gotowi do tego, żeby ewentualnie udzielić pomocy wszystkim, miejmy nadzieję, że tak nie będzie, rannym konfliktu zbrojnego, którzy będą potrzebowali takiego dodatkowego wsparcia. Też takie procedury są obecnie testowane, szybkiego transportu z terenu Ukrainy osób, które wymagałyby niezbędnej i pilnej pomocy medycznej – wyjaśniał rzecznik rządu.

Mueller tłumaczył, że w tej chwili zabezpieczane są na to środki z budżetu Polski. – Pamiętajmy, że te działania, które podejmujemy, mają również chronić Polskę w przyszłości. To jest nie tylko kwestia stabilności Ukrainy. Nie możemy oszczędzać na tych działaniach – podkreślił.

