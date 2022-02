Kaczyński o relacjach w Zjednoczonej Prawicy. „Pan trochę przesadza z tym wewnętrznym sporem”

- Pan trochę przesadza z tym wewnętrznym sporem - powiedział podczas konferencji prasowej Jarosław Kaczyński pytany o relacje między koalicjantami. Pytanie padło w kontekście sporu o relacje z Unią Europejską między koalicjantami o zmiany w sądownictwie. - Trzeba przyjąć takie rozwiązanie, żeby nie oznaczało to wyrzeczenia się suwerenności. Unijne traktaty wyraźnie wyłączają kwestie związane z wymiarem sprawiedliwości z kompetencji wspólnych oraz mieszanych, to jest wyłącznie nasza sprawa - stwierdził wicepremier.

Jarosław Kaczyński zaznaczył, że „PiS może wykazywać dobrą wolę, ale trzeba jasno powiedzieć, że nie ma sporu o praworządność”. - Sądy wydają wyroki contra legem, wyroki nie uwzględniające faktów są nagminne w przypadku tych, którzy mają przywileje. Naprawa sądownictwa jest bezwzględnie potrzebna, nikt nie powinien nam w tym przeszkadzać. My jesteśmy gotowi do rozmów, są one prowadzone na różnych poziomach i mam nadzieję, że uda się dojść do porozumienia. Nie jesteśmy nastawieni na konfrontację, ale żeby bronić polskiej suwerenności. Jak się ją raz straci, to potem bardzo ciężko odzyskać. Tylko ludzie pozbawieni pomyślunku mogą wierzyć, że Polska bez suwerenności będzie mogła bronić swoich interesów i nie będzie poddawana opresjom.