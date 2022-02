Nowy, ponad 100-stronicowy projekt ustawy o SN. Trafił już do Biura Legislacyjnego

Najnowszy projekt ustawy o Sądzie Najwyższym wyszedł ze środowiska Solidarnej Polski. Jak czytamy w uzasadnieniu 100-stronicowego dokumentu, ma on na celu „stworzenie wewnętrznej struktury SN w sposób nie budzący wątpliwości i jednocześnie pozwalający na kontynuowanie reform w wymiarze sprawiedliwości”. Wspomniana reforma to główny cel Zbigniewa Ziobry, szefa SP, ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.

„W związku z tym, że zastrzeżenia części społeczeństwa dotyczące funkcjonowania SN mogą wpływać na społeczną akceptację rozstrzygnięć sądowych oraz na zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, ustawodawca zobowiązany był poszukiwać rozwiązań możliwie szeroko akceptowalnych, a jednocześnie niespowalniających przeprowadzanej reformy wymiaru sprawiedliwości” – czytamy dalej.

Zbigniew Ziobro zapowiadał projekt dotyczący SN

Złożenie kolejnego projektu ustawy o SN nie jest zaskoczeniem. Zapowiedź takiego kroku składał już w sobotę 19 lutego minister Zbigniew Ziobro. Jak mówił wówczas, miał to być „jeden z projektów, do którego będziemy chcieli przekonać jako optymalnego w zakresie rozwiązań sytuacji w polskim sądownictwie”. – Zagwarantuje on poprawę funkcjonowania SN, ale też będzie gwarantować zachowanie naszych wszystkich praw podmiotowych jako państwa polskiego w obszarze wymiaru sprawiedliwości – dodawał szef Solidarnej Polski.

W Sejmie są już podobne projekty dotyczące zmian w sądownictwie, skierowane tam osobno przez Andrzeja Dudę, PiS, a także ugrupowania opozycyjne i organizacje społeczne.

