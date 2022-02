Donald Trump wychwala Władimira Putina za ruch w sprawie Donbasu. „To jest genialne”

W wywiadzie dla „The Clay Travis and Buck Sexton Show” były prezydent USA Donald Trump stwierdził, że uznanie przez prezydenta Rosji Władimira Putina niezależności separatystycznych Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej było „genialne”. – Poszedłem wczoraj i zobaczyłem na ekranie telewizora, powiedziałem: „to jest genialne”! Putin ogłasza dużą część Ukrainy niepodległą. Och, to wspaniałe – mówił w rozmowie z konserwatywnymi publicystami.

Trump wychwala Putina

– Powiedziałem: „Jakie to sprytne”. A teraz wejdzie tam i będzie rozjemcą. To będzie najsilniejsza siła pokojowa – mówił dalej były prezydent. Stwierdził też, że „moglibyśmy ich użyć (sił pokojowych – red.) na naszej południowej granicy”. – Znam go bardzo, bardzo dobrze. Bystry facet – powiedział o Putinie.

Trump po raz kolejny powtórzył, że w czasie ostatnich wyborów prezydenckich w USA zwycięstwo zostało mu „skradzione”. Stwierdził też, że gdyby on nadal był prezydentem, to „Putin nigdy nie próbowałby czegoś takiego”.

Rzeczniczka Białego Domu reaguje

Do wypowiedzi Trumpa odniosła się na konferencji prasowej rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki. – Staramy się nie brać rad od kogoś, kto chwali prezydenta Putina i jego wojskową strategię, kto wyrażał otwartość dla zniesienia sankcji na Rosję w związku z aneksją Krymu, albo który powiedział liderom G7, że Krym jest częścią Rosji, niezależnie od tego, czy jest byłym prezydentem – powiedziała Psaki. Podkreśliła, że obecna administracja ma „inne podejście” i „prawdopodobnie dlatego to prezydent Biden, a nie jego poprzednik, był w stanie zmobilizować świat i globalną społeczność do podjęcia kroków przeciwko rosyjskiej agresji”.

W poniedziałek 21 lutego Władimir Putin podpisał dekret o uznaniu separatystycznych republik Donieckiej i Ługańskiej. Rosja wysłała żołnierzy na okupowane przez podległych jej separatystów rejony Ukrainy, a Putin uzyskał zgodę na użycie armii poza granicami kraju. Na działania Putina zareagowały państwa zachodnie. Sankcje na Rosje nakładają USA, Unia Europejska, Niemcy i Wielka Brytania.

