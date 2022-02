Sejm RP potępił działanie Rosji. Symboliczny element ubioru Małgorzaty Gosiewskiej

W środę 23 lutego rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Sejmu. Już na początku obrad marszałek Elżbieta Witek odczytała uchwałę w sprawie agresji Rosji na Ukrainę. To odpowiedź na dekret, na mocy którego Władimir Putin uznał niepodległość separatystycznych republik na wschodzie Ukrainy. Ruch wykonany przez prezydenta Rosji spotkał się z potępieniem ze strony przywódców wielu państw, którzy podkreślają, że jest to atak na suwerenność Ukrainy i pogwałcenie międzynarodowych zobowiązań. Krytyczne głosy płyną między innymi z USA, Francji, Kanady, Polski, Hiszpanii, Niemiec.

Agresja Rosji na Ukrainę. Sejm RP przyjął uchwałę

– Sejm RP po raz kolejny z całą mocą potępia wszelkie działania Federacji Rosyjskiej, których celem jest zamach na suwerenność Ukrainy. Społeczność międzynarodowa musi zrobić wszystko, aby nie dopuścić do wojny. Integralność terytorium Ukrainy, nienaruszalność jej granic i prawo do samostanowienia są źródłem bezpieczeństwa całej Europy. Sejm wzywa społeczność międzynarodową do wprowadzenia dotkliwych sankcji ekonomicznych i dyplomatycznych przeciwko agresorowi. Wzywamy rządy państw UE i NATO oraz całą społeczność międzynarodową, by solidarne stanęły po stronie wolności i prawa narodu ukraińskiego do życia w niepodległym państwie – odczytała marszałek Sejmu. Uchwała została przyjęta przez aklamację.

Symboliczny element ubioru Małgorzaty Gosiewskiej

Dalszą część obrad prowadziła wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska. Wzrok przykuł ubiór posłanki PiS, a właściwie jego symboliczny element. Małgorzata Gosiewska założyła zieloną marynarkę, apaszkę moro, a także broszkę powstałą z połączenia flag Polski i Ukrainy.

Małgorzata Gosiewska od lat jest zaangażowana w sprawy dotyczące Ukrainy. Nie tylko obserwuje sytuację, ale także podejmuje konkretne kroki. Już w 2016 roku przygotowała raport dotyczący łamania praw człowieka podczas trwającego konfliktu na Ukrainie. Nosił nazwę „Rosyjskie zbrodnie wojenne we Wschodniej Ukrainie”.

Czytaj też:

Spięcie w Sejmie. Budka: Panie prezesie, proszę upomnieć pana premiera! Z odpowiedzią ruszył Morawiecki