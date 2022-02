Posłowie przyjęli uchwałę w sprawie agresji Rosji na Ukrainę. Rzadki widok na sali sejmowej

Posłowie wyrazili solidarność z Ukrainą także przez wpięcie w klapy marynarek przypinek z flagą ukraińską. Część posłów przyniosła też flagi na salę plenarną.

Sejm potępił agresję Rosji na Ukrainę

„Zasada suwerenności oraz prawo do samostanowienia narodów należą do podstawowych wartości cywilizacji zachodniej. Decyzja Federacji Rosyjskiej o uznaniu niezależności dwóch terytoriów będących integralnymi częściami Ukrainy narusza w sposób jawny reguły przyjęte przez społeczność międzynarodową i oznacza odrzucenie przez stronę rosyjską wszelkich dróg do zgodnego z prawem międzynarodowym porozumienia” – stwierdził Sejm w uchwale. „Postanowienie Władimira Putina narusza podstawowe zasady prawa międzynarodowego, dlatego nie ma i nie może mieć mocy wiążącej dla żadnego innego państwa. Ukraina jest niepodległym, suwerennym i demokratycznym państwem” – podkreślono.

W uchwale stwierdzono, że „przyjęcie przez Rosję konstytucji samozwańczych tzw. republik ługańskiej i donieckiej oznacza w istocie zamiar opanowania terytorium Ukrainy, a więc jest to działanie o czysto wojennym charakterze”. Posłowie zwrócili uwagę, że „cenę za neoimperialną politykę Władimira Putina, za rosyjską politykę gazową i energetyczną już w tej chwili płacą zwykli obywatele Ukrainy”. „Wpływa to także na poziom życia setek milionów europejskich obywateli, w tym milionów polskich rodzin” – zaznaczono.

Wezwanie do „wprowadzenia dotkliwych sankcji”

Sejm „po raz kolejny z całą mocą potępia wszelkie działania Federacji Rosyjskiej, których celem jest zamach na suwerenność Ukrainy”. „Społeczność międzynarodowa musi zrobić wszystko, aby nie dopuścić do wojny. Integralność terytorium Ukrainy, nienaruszalność jej granic i prawo do samostanowienia są źródłem bezpieczeństwa całej Europy” – podkreślono. Wezwano też „społeczność międzynarodową do wprowadzenia dotkliwych sankcji ekonomicznych i dyplomatycznych przeciwko agresorowi”. „Wzywamy rządy państw UE i NATO oraz całą społeczność międzynarodową, by solidarnie stanęły po stronie wolności i prawa narodu ukraińskiego do życia w niepodległym państwie” – brzmi treść uchwały.

