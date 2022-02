Donald Tusk zwrócił się do „drogiego Mateusza”. „Kto Cię obsadza w roli agresywnego pitbulla, źle Ci życzy”

„Drogi Mateuszu, ten, kto Cię obsadza w roli agresywnego pitbulla, źle Ci życzy. Ani to śmieszne, ani straszne. Ponawiam propozycję: szukajmy w sprawie bezpieczeństwa Ojczyzny tego, co wspólne, a nie »politycznego złota«” – napisał Donald Tusk na Twitterze. Jak można przypuszczać, swoje słowa skierował do Mateusza Morawieckiego, który na zorganizowanej wcześniej konferencji prasowej kilka razy wspomniał o byłym premierze.

Mateusz Morawiecki wbija szpilę Donaldowi Tuskowi

Mateusz Morawiecki omawiał pakiet sankcji nałożony w odpowiedzi na uznanie przez Rosję niepodległości dwóch separatystycznych republik we wschodniej Ukrainie. Oceniał także wydarzenia sprzed lat. – Pamiętamy, co stało się po ataku Rosji na Ukrainę w 2014 roku. Wtedy pakiet tych sankcji był naprawdę tak łagodny, że Rosja nic sobie z nich nie robiła, nie odniósł on żadnego poważnego skutku. Zresztą warto przypomnieć, że przewodniczącym Rady Europejskiej wkrótce po inwazji na Krym, na Ukrainę w 2014 roku był pan Donald Tusk. Warto zapytać, czy zrobił coś, żeby te sankcje były rzeczywiście dolegliwe? Oczywiście nic wtedy nie zrobił – powiedział Mateusz Morawiecki.

To nie było jedyne odniesienie do Donalda Tuska w czasie konferencji prasowej. Kolejne pojawiło się w kontekście Nord Stream 2. – Trzeba też powiedzieć, że pan Tusk stał i stoi na czele partii Nord Stream 2. Europejska Partia Ludowa doprowadziła do powstania Nord Stream 2 i niestety nic nie zrobił z tym, żeby zapobiec jego otwieraniu. Dopiero wielka presja ze strony amerykańskiej, ale także ze strony polskiej i państw bałtyckich, powoduje, że dzisiaj Europa mówi po polsku w odniesieniu do Nord Stream 2, w odniesieniu do pakietu sankcji. Europa dzisiaj mówi bardziej po polsku. To są nasze osiągnięcia w tym kryzysie. To są realne osiągnięcia, które mają łagodzić dalszy przebieg zdarzeń – stwierdził Mateusz Morawiecki. Premier zaapelował do Donalda Tuska, aby zrezygnował z przewodniczenia Europejskiej Partii Ludowej.

Sformułowanie „polityczne złoto”, które pojawiło się w tweecie Donalda Tuska, również nie jest przypadkowe. Takiego zwrotu miał w jednym z maili, które rzekomo wyciekły ze skrzynki szefa KPRM, użyć Mateusz Morawiecki. Autentyczność wiadomości nie została potwierdzona.

Donald Tusk o „trzypunktowym” planie

W porannym paśmie rozmów politycznych Donald Tusk był gościem TVN24. Lider PO przedstawił własny, trzypunktowy plan na najbliższe dni. Apelował do rządzących, aby go posłuchali.

– Po pierwsze – zawiesić, wygasić wszystkie niepotrzebne, naprawdę głupie, wywołane przez nich konflikty w Europie. Po drugie – wrócić na szlak Zachodu, jeśli chodzi o politykę wewnętrzną. Nie naśladować Putina, nie naśladować tego typu reżimu jak putinowski w Moskwie, w polityce wewnętrznej. Być częścią Zachodu to być przewidywalnym, lojalnym uczestnikiem NATO i Unii Europejskiej, ale też być zachodnią demokracją – powiedział lider PO. Trzeci punkt planu Donalda Tuska to „zaniechanie wojny domowej" w Polsce. – I to jest apel do wszystkich. Demokracja na tym polega, że będziemy się spierać o bardzo dużo spraw, ale sprawy bezpieczeństwa i polityki zagranicznej dzisiaj muszą się stać przestrzenią wspólną – podsumował polityk.

