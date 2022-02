Morawiecki kilkukrotnie uderzył w Tuska, lider PO odpowiedział na atak. Wtrąciła się Anna Maria Żukowska

„I tak wygląda piaskownica dwóch największych partii w naszym kraju” – skomentowała na Twitterze zachowanie Mateusza Morawieckiego i Donalda Tuska Anna Maria Żukowska z Lewicy. „W obliczu konfliktu zbrojnego tuż za naszymi granicami dwóch liderów wzajemnie sobie dogaduje, zamiast skupić się np. na przygotowaniu kraju do przyjęcia uchodźców. Duopol POPiS to wielkie polskie nieszczęście” – napisała posłanka.

Mateusz Morawiecki zaatakował Donalda Tuska

Mateusz Morawiecki przypuścił w środę atak słowny na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Na konferencji prasowej w Kancelarii Premiera, która miała być poświęcona znoszeniu obostrzeń pandemicznych, premier wezwał Tuska do rezygnacji z przewodniczenia Europejskiej Partii Ludowej, którą nazwał „partią Nord Stream 2”. Pytał też, co Tusk zrobił po aneksji Krymu przez Rosję w 2014 r., by „sankcje były rzeczywiście dolegliwe”. – Oczywiście nic wtedy nie zrobił – oświadczył. – Raz jeszcze wzywam: panie Donaldzie, natychmiast zrezygnować z przewodniczenia EPL. Natychmiast. To ta partia doprowadziła do powstania Nord Stream 2, a więc głównego narzędzia, które służy Rosjanom do wpływu na Ukrainę – mówił szef rządu.

Kolejny atak, w podobnym tonie, Morawiecki wyprowadził w Sejmie po wystąpieniu Borysa Budki, który zwrócił uwagę, że Tusk wezwał do wspólnej pracy nad zaprezentowanym przez Jarosława Kaczyńskiego projektem ustawy o obronie ojczyzny. – Panie prezesie, proszę upomnieć pana premiera! Ten atak na Donalda Tuska to jest atak szaleńca! – grzmiał Budka. W odpowiedzi Morawiecki znów oświadczył, ze "Tusk stoi na czele partii Nord Stream 2". – Przypomnijmy sobie, kto był przewodniczącym Rady Europejskiej po aneksji Krymu? Donald Tusk. Niestety sankcje wtedy były tak łagodne, że Rosja nic sobie z tego nie robiła – mówił w Sejmie.

Lider PO: Drogi Mateuszu...

Tusk odpowiedział Morawieckiemu na Twitterze. „Drogi Mateuszu, ten, kto Cię obsadza w roli agresywnego pitbulla, źle Ci życzy. Ani to śmieszne, ani straszne. Ponawiam propozycję: szukajmy w sprawie bezpieczeństwa Ojczyzny tego, co wspólne, a nie «politycznego złota»” – napisał lider PO.

