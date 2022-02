Sikorski: Wszystko zmierza w jednym kierunku, ale Ukraińcy nie są bez szans w tej wojnie

– Niestety scenariusz pełnej inwazji Rosji na Ukrainę jest realny. Mamy filmiki z czołgami skręcającymi już na pozycje wyjściowe do ataku. Amerykanie mają swoje drony nad Ukrainą, zbierają też informacje elektronicznie, więc wiedzą co mówią. Niestety trzeba to potraktować śmiertelnie poważnie – powiedział w rozmowie z TVN24 Radosław Sikorski. Amerykański „Newsweek” powołując się na doniesienia wywiadu USA podał, że do ataku Rosji na Ukrainę może dojść w ciągu najbliższych 48 godzin. Dziennikarze podkreślili, że ustalenia trafiły już na biurko Wołodymyra Zełenskiego.

Zdaniem byłego szefa MSZ Władimir Putin przygotował swoje społeczeństwo na wojnę. – W tej chwili mamy te dość amatorsko robione prowokacje w Donbasie. Na Zachodzie nikt im nie daje wiary, ale tam mamy telewizję jeszcze bardziej stronniczą niż u nas, więc społeczeństwo rosyjskie jest poddawane obróbce po to, żeby chociaż część uwierzyła, że są jakieś ukraińskie prowokacje. Tego też się nie robi bez celu. To wszystko zmierza w jednym kierunku – ocenił polityk Platformy Obywatelskiej.

Sikorski o rosyjskiej propagandzie

W opinii Radosława Sikorskiego Ukraińcy nie są bez szans w ewentualnej wojnie. – Choćby dlatego, że po teraz częściowej mobilizacji mają wręcz przewagę liczebną. Rosjanie liczą na swoją przewagę techniczną, ale ona może być równoważona informacjami taktycznymi, dostarczanymi przez Amerykanów oraz dość skuteczną broń przeciwpancerną i przeciwlotniczą. Jeśli Putinowi ta ofensywa ugrzęźnie, to niech on się wtedy martwi o swoją władzę, a nie o podbijanie reszty Europy – stwierdził eurodeputowany.

– To, co trzeba zrobić, to wygasić spory z UE i rzeczywiście pracować na rzecz jedności i siły zachodu, a zachód to dwie instytucje, NATO i UE. Tym bardziej potrzebujemy wreszcie pozbyć się tych nieudanych reform Ziobry i dostać te pieniądze, które mogą być potrzebne nie tylko na transformację energetyczną, ale wręcz na obronność – podsumował Radosław Sikorski.

