Co Polacy myślą o Ziobrze? Wyniki sondażu dają wiele do myślenia

Wirtualna Polska postanowiła sprawdzić, co Polacy myślą o słowach Zbigniewa Ziobry skierowanych do Mateusza Morawieckiego. Minister sprawiedliwości komentując niekorzystny dla Polski wyrok TSUE powiedział, że jest to dowód na historyczny błąd premiera.

Co Polacy myślą o Ziobrze?

Z sondażu przeprowadzonego przez United Surveys wynika, że ze stwierdzeniem lidera Solidarnej Polski „zdecydowanie zgadza się” 11,9 proc. badanych. „Raczej zgadza się” kolejne 13,8 proc. respondentów. Przeciwnego zdania jest 48,5 proc. ankietowanych. Ze słowami ministra sprawiedliwości „raczej nie zgadza się” 10,7 proc. respondentów.

Jednocześnie 9,5 proc. ankietowanych nie ma w tej sprawie zdania a 5,6 proc. Polaków nie ma żadnej wiedzy na temat unijnego mechanizmu warunkowości, którego dotyczył wyrok TSUE.

Co Ziobro powiedział do Morawieckiego?

TSUE oddalił skargi Węgier i Polski na mechanizm warunkowości. Według Trybunału tzw. zasada „pieniądze za praworządność” jest zgodna z prawem Unii Europejskiej. Zbigniew Ziobro stwierdził, że wyrok TSUE to dowód na bardzo poważny, polityczny, historyczny błąd Mateusza Morawieckiego. – Nie dziwię się poruszeniu ministra sprawiedliwości, ponieważ ten wyrok dotyczy obszaru, który on próbuje reformować. Po drugie: warto stwierdzić, że fundamentalnym błędem na pewno byłoby to, gdyby taki wyrok doprowadził do tego, żeby narosły jakieś niesnaski, nieporozumienia w ramach Zjednoczonej Prawicy – odparł szef rządu.