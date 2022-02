Działania Rosji wpływają na relacje w Zjednoczonej Prawicy. „Wielka mobilizacja”

22 lutego o godz. 11:00 Trybunał Konstytucyjny miał zająć się unijnymi przepisami, na podstawie których Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał decyzję o nałożeniu na Polskę kar w sprawach kopalni Turów i Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Posiedzenie rozpoczęło się zgodnie z planem, ale od razu zostało przerwane. Prezes Julia Przyłębska ogłosiła, że Trybunał Konstytucyjny postanowił odroczyć rozprawę do 8 marca. O odroczenie posiedzenia zawnioskowało MSZ.

Tego samego dnia o godz. 13:00 w Prokuraturze Krajowej miała odbyć się konferencja prasowa z udziałem ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry oraz wiceministra sprawiedliwości Sebastiana Kalety. Została ona jednak odwołana.

Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że wydarzenia zostały odwołane, ponieważ uwaga partii rządzącej jest skupiona na agresji Putina na Ukrainie. – Wyciszamy spory z Unią Europejską, stopujemy dyskusje w rządzie. Cała machina rządowa skupia się na sytuacji za wschodnią granicą – powiedział dziennikarzom jeden z polityków PiS.

Spotkanie Duda-Kaczyński po latach

O powadze sytuacji może świadczyć fakt, że Jarosław Kaczyński po raz pierwszy od wielu lat spotkał się osobiście z Andrzejem Dudą. – Jednym z głównych celów na ten rok jest skuteczne przeprowadzenie ustawy o obronie ojczyzny, która jest absolutnym priorytetem prezesa. Bez poparcia prezydenta to się nie uda. Spotkanie między innymi w tej sprawie, biorąc pod uwagę rolę głowy państwa jako zwierzchnika sił zbrojnych, było niezbędne – wyjaśnił działacz Prawa i Sprawiedliwości.

Według WP w rządzie doszło do wielkiej mobilizacji. – Urzędnicy pracują non stop, odbywają się narady, organizowane są spotkania za spotkaniem, a niezbędne decyzje podejmowane są bardzo szybko. Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kancelaria Premiera, Pałac Prezydencki, BBN – wszystkie te instytucje działają na pełnych obrotach – tłumaczyło źródło Wirtualnej Polski.

– Również relacje wewnątrz Unii skupiły się całkowicie na Ukrainie. Namawiamy naszych przyjaciół z Europy do ostrych ruchów względem Putina. Skutki widzimy natychmiast. Zachodni przywódcy mówią dziś to, co polscy politycy mówili od lat – powiedziało dziennikarzom źródło z MSZ.