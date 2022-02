Orban: Węgry muszą się trzymać z daleka od konfliktu Rosji z Ukrainą

Viktor Orban zapowiedział, że Węgry nie będą się angażować w konflikt Rosji z Ukrainą. Premier podkreślił, że jego kraj powinien się trzymać jak najdalej od tej sprawy. Najważniejszą wartością jest dla mnie bezpieczeństwo Węgier. Trzeba uczynić wszystko w celu uniknięcia wojny - napisał na swoim profilu na Facebooku dodając, że Węgry nie wyślą na Ukrainę ani żołnierzy, ani broni.

Jednocześnie szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto zapewnił, że Węgry nie zawetują sankcji unijnych przeciw Rosji.

Spotkanie Orbana z Putinem

1 lutego w stolicy Rosji doszło do spotkania Viktora Orbana z Władimirem Putinem. Przy tej okazji szef węgierskiej dyplomacji podkreślał wagę węgiersko-rosyjskiej współpracy dodając, że 2021 rok był pod tym względem najbardziej udany w historii.

– Węgry kupiły od Rosji szczepionkę przeciw COVID-19 Sputnik, zawarły z Rosją długoterminową umowę na dostawy gazu, a także Rosja pomogła w ewakuacji z Kazachstanu zagrożonych węgierskich obywateli – wyjaśnił.

– My, Węgrzy, nauczyliśmy się, że jeśli dochodzi od konfliktu między Wschodem i Zachodem, to mieszkańcy Europy Środkowej zawsze na tym tracą, tak więc w strategicznym interesie naszego bezpieczeństwa narodowego leży to, by obecny konflikt został rozwiązany na drodze rozmów – tłumaczył Peter Szijjarto.

Peter Szijjarto stwierdził, że ostatnie lata świadczą o tym, że „można utrzymywać z Rosją kulturalne i pragmatyczne stosunki, a jednocześnie przestrzegać zobowiązań sojuszniczych”.

Czytaj też:

Działania Rosji wpływają na relacje w Zjednoczonej Prawicy. „Wielka mobilizacja”