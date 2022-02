Muller: Polska złożyła wniosek o uruchomienie art. 4 NATO. Chcemy stanowczej odpowiedzi na to barbarzyństwo

Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę. W czwartek 24 lutego po godzinie 5:00 rano, wojska Władimira Putina zaatakowały miasta w całym kraju. Pod ostrzałem są między innymi Kijów, Charków, Mariupol czy Odessa. Prezydent swoją decyzję uzasadnił w kłamliwym przemówieniu wyemitowanym w rosyjskiej telewizji. Mówił między innymi, że to „Ludowe republiki Donbasu zwróciły się do Rosji z prośbą o pomoc”. Wspominał o „ludobójstwie przez kijowski reżim”, które miało mieć miejsce przez ostatnie 8 lat.

W związku z wojną, z całego świata płyną głosy potępienia dla Władimira Putina i wsparcia dla Ukrainy. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział już, że kraj Wołodymyra Zełenskiego nie pozostanie bez pomocy.

Muller o krokach podjętych w związku z inwazją Rosji na Ukrainę

Na konferencji prasowej w czwartek rano, w związku z agresją Rosji na Ukrainę, rzecznik polskiego rządu przekazał, że zostały wszczęte procedury, które są przewidziane w takich sytuacjach. – Przed chwilą została wydana dyspozycja do naszego stałego przedstawiciela przy NATO, o to, aby uruchomił art. 4 Traktatu Waszyngtońskiego, czyli wspólnego spotkania i monitorowania sytuacji – potencjalnego, ale możliwego rzeczywistego naruszenia granic sojuszu północnoatlantyckiego – podał Piotr Muller. – O godzinie 8:30 rozpocznie się rada Sojuszu Północnoatlantyckiego, na której będą podjęte obrady w tym zakresie – dodał. – Będziemy domagać się tego, aby Rada Europejska, wszystkie państwa, nałożyły daleko idące sankcje wobec Rosji, aby odczuła to Rosja w sposób polityczny i ekonomiczny, by powstrzymać Putina przed aneksją kolejnego kraju – mówił. – Społeczność narodowa musi być jednomyślna i wysłać jeden sygnał – podkreślił.

Inwazja Rosji na Ukrainę. Rada Europejska przyjmie pakiet sankcji?

Muller podał, że mamy do czynienia także z wojną w cyberprzestrzeni – czego znaki widać także w Polsce. – Dzisiaj nikt już nie będzie miał wątpliwości. Władimir Putin rozmawia tylko i wyłącznie językiem siły i szantażu. Dzisiaj spodziewamy się, że Rada Europejska przyjmie cały pakiet sankcji energetycznych, finansowych – takich, które będą dotyczyły – blokady systemów finansowych, handlu między państwami, przemieszczania się ludzi władzy rosyjskiej między krajami – podał Muller. – Zbiera się Grupa G7, będzie jednoznaczna odpowiedź wobec tego barbarzyństwa – dodał.

Czytaj też:

Wojna na Ukrainie. Wołodymyr Zełenski uspokaja rodaków. „Jesteśmy gotowi na wszystko i zwyciężymy”