Wojna Rosja – Ukraina. Wybuchy w wielu miastach. Tak wyglądał atak. Są nagrania

Władimir Putin w przepełnionym kłamstwami orędziu ogłosił rozpoczęcie specjalnej „operacji militarnej” w odpowiedzi na apel samozwańczych republik Donbasu, na wschodzie Ukrainy. Kilka minut później ukraińskimi miastami zatrzęsły pierwsze eksplozje. Jak donosi CNN, wybuchy były słyszalne w Kijowie, Charkowie, Krematorsku, Mariupolu. Ogień miał zostać otworzony również przeciwko celom nad Odessą. Jak informuje Reuters, Rosja prowadzi także ostrzał regionu Lwowa w zachodniej Ukrainie. Momenty wybuchów zostały uwiecznione na nagraniach, które zostały opublikowane w mediach społecznościowych.

W Kijowie słychać syreny alarmowe. „Nieprzyjaciel rozpoczął intensywny ostrzał naszych jednostek na wschodzie, a także wojskowych ośrodków kontroli i lotnisk w innych regionach. Armia ukraińska broni się i odpiera wojska rosyjskie” – napisał minister obrony Ukrainy.

Atak Rosji na Ukrainę. Władimir Putin wydał rozkaz

Wołodymyr Zełenski wprowadził stan wojenny na terytorium całej Ukrainy. „Putin rozpoczął inwazję na Ukrainę na pełną skalę. Pokojowe ukraińskie miasta są pod ostrzałem. To wojna i agresja. Ukraina będzie bronić się sama i wygra. Świat może i musi zatrzymać Putina. Czas działać” – napisał szef ukraińskiej dyplomacji na Twitterze.

„Komitet ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych polecił Stałemu Przedstawicielowi przy NATO złożenie wniosku o uruchomienie art. 4 Traktatu Waszyngtońskiego. Ambasador T. Szatkowski wspólnie z grupą sojuszników złożył stosowny wniosek na ręce Sekretarza Generalnego NATO" – poinformował rzecznik polskiego rządu Piotr Müller.

Rzecznik MSZ Łukasz Jasina poinformował, że wkrótce zostanie opublikowane ostrzeżenie dla Polaków, w którym pojawi się rekomendacja, by nie podróżować na Ukrainę. Konsulat generalny w Odessie został ewakuowany. – Bardzo trudne, bardzo smutne. I z Kijowa, i z Charkowa dochodzą do nas informacje o bombardowaniu infrastruktury wojskowej, o zagrożeniu dla ludności cywilnej – przekazał rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

