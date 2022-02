Wojna Rosja – Ukraina. Donald Tusk chce wysłać sygnał jedności i determinacji wobec wrogów i przyjaciół

W związku z wojną na Ukrainie Donald Tusk napisał list otwarty. „W chwili, w której zagrożone jest bezpieczeństwo europejskie, kiedy trwa wojna Rosji przeciw Ukrainie, musimy wznieść się ponad codzienne konflikty i spory. Siła oporu wobec polityki Kremla leży w jedności – tej jedności, której autokraci boją się szczególnie i pragną ją zniszczyć” – zaczął swój wpis były premier.

Lider PO zwrócił się do rodaków, przeciwników politycznych i rządzących, aby „zbudować zgodę co do najważniejszych polskich spraw”. „Powaga sytuacji wymaga działań przekraczających linie podziałów. Na szali jest przecież bezpieczeństwo Ojczyzny i Europy. Możemy to osiągnąć w trzech krokach” – skomentował Tusk.

Wojna Rosja – Ukraina. Donald Tusk apeluje o odrzucenie retoryki o dwóch wrogach

Szef Europejskiej Partii Ludowej wymienił, że trzeba „usunąć wszelkie spory i polityczne przeszkody we współpracy nad wspólnym bezpieczeństwem z naszymi partnerami z NATO i Unii Europejskiej”. „W tych dniach Polski nie stać na utrzymywanie konfliktów osłabiających jedność Zachodu, a tym samym zdolności obronne” – podkreślił Tusk. Polityk zaapelował o odrzucenie retoryki o dwóch wrogach Polski – Zachodu i Rosji.

Tusk w liście chce przywrócenia w Polsce praworządności. Tłumaczył, że w Rosji nie ma wolnych sądów, a to jeden z elementów, który jest u narodów „cieszących się wolnością”. „Nasze miejsce wobec wojny na Ukrainie jest po stronie obozu wolności, a nie autorytaryzmu” – dodał były premier. Tusk zaproponował rządzącym pomoc w wyjściu z kryzysu wokół sądownictwa.

Wojna Rosja – Ukraina. Lider PO chce nadzwyczajnej komisji w Sejmie

Ostatnim punktem zaproponowanym przez lidera PO jest powołanie w Sejmie Nadzwyczajnej Komisji ds. Obrony Ojczyzny. „Jeżeli mamy przygotować się na trudne czasy zamętu, to razem i wspólnie powinniśmy nad tym pracować. Nie po to, by sobie wytykać błędy, ale by projektowane rozwiązania mogły być przyjęte przez aklamację przez cały Sejm Rzeczpospolitej. Byłby to silny sygnał jedności i determinacji – zarówno wobec wrogów, jak i przyjaciół” – wyjaśniał Tusk.

Polityk chciałby również wypracować w ramach konsultacji działania dotyczące relacji handlowych z Rosją. „Nasza wiarygodność wobec Ukrainy wymaga w tej kwestii zmian, żeby choćby wspomnieć o eksporcie rosyjskiego węgla do Polski” – zaznaczył Tusk. Szef EPL podkreślił, że w sprawie bezpieczeństwa ojczyzny jest gotów „współpracować ze wszystkimi siłami politycznymi, także tymi, które nie ukrywają wrogości wobec niego i jego środowiska”.

