Wojna Rosja – Ukraina. Polska Policja: „Miały być śmieszne filmiki z okazji tłustego czwartku”

Szef ukraińskiej dyplomacji poinformował w czwartek rano, że Rosja rozpoczęła wojnę na Ukrainie. Władimir Putin ogłosił w czwartek start „operacji specjalnej w Donbasie”. Zaatakowane zostały m.in. Kijów, Charków, Mariupol, Odessa, czy nawet okolice Lwowa. Ukraińska straż graniczna przekazała, że rosyjskie wojska przekroczyły granicę okupowanego Krymu i wjechały na teren Ukrainy.

Do sytuacji w mediach społecznościowych odniósł się profil Polskiej Policji. „Miały być śmieszne filmiki z okazji tłustego czwartku, ale dziś nasze myśli są z narodem ukraińskim. Śledzimy z niepokojem rozwój sytuacji za naszą wschodnią granicą. Niech będzie to impulsem do refleksji o bezpieczeństwie naszej Ojczyzny oraz pełniących służbę na granicy” – czytamy. Do wpisu dołączono flagi Polski i Ukrainy.

Wojna na Ukrainie. Andrzej Duda zabrał głos

Andrzej Duda napisał w mediach społecznościowych, że „mimo wysiłków wspólnoty międzynarodowej, Ukraina padła ofiarą brutalnej, niesprowokowanej i nieusprawiedliwionej rosyjskiej napaści”. „Współdziałamy z naszymi sojusznikami z NATO oraz UE, wspólnie odpowiemy na rosyjską brutalną agresję i nie pozostawimy Ukrainy bez wsparcia” – dodał.

Prezydent zaznaczył także, że rozmawiał z prezydentem Wołodymirem Zełenskim. „Doszło do rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Jej skala jest najprawdopodobniej szeroka. To bezprecedensowy akt gwałtu na normach prawa międzynarodowego. Rosja wyklucza się z międzynarodowej wspólnoty” – podkreśliła głowa państwa.

Wojna na Ukrainie. Śledź relację NA ŻYWO

Najnowsze informacje na temat wojny Rosja – Ukraina można znaleźć w naszej relacji NA ŻYWO.

