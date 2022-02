„Achtung Russia” w Sejmie. Wicemarszałek Gosiewska z mównicy: Ukraina! Precz z Putinem!

Sejm wznowił w czwartek rano posiedzenie. Obrady otworzyła wicemarszałek Małgorzata Gosiewska z PiS, ubrana w koszulkę z napisem: „Achtung Russia”, w którym dwie litery przypominają znak SS, i wizerunkiem Władimira Putina na tle skrzyżowanych kości.

Wojna Rosja-Ukraina. Gosiewska: Precz z Putinem!

– Proszę państwa, jesteśmy w bardzo trudnym momencie – powiedziała na wstępie Gosiewska. Następnie nawiązała do napisu na swojej koszulce. – Na koszulce mam napis nieprzypadkowy „Achtung Rosja”. To bardzo znamienne, choć powinno być „Achtung Putin”, ponieważ, to on chce skłócić naród rosyjski z demokratycznym światem, którego częścią jest Ukraina – mówiła.

– Jestem przekonana, że wyrażam opinię wszystkich tu zgromadzonych, mówiąc stanowcze „nie” agresywnym zapędom Putina. Putina mordercy, Putina terrorysty, Putina zbrodniarza. Niech żyje Ukraina! Jesteśmy z tobą, solidaryzujemy się!. Ukraina! Precz z Putinem! Ukraina! Precz z Putinem! – wezwała wicemarszałek. Posłowie obecni na sali plenarnej przyjęli jej wystąpienie oklaskami.

Małgorzata Gosiewska od lat jest zaangażowana w sprawy dotyczące Ukrainy. Nie tylko obserwuje sytuację, ale także podejmuje konkretne kroki. Już w 2016 roku przygotowała raport dotyczący łamania praw człowieka podczas trwającego konfliktu na Ukrainie. Nosił nazwę „Rosyjskie zbrodnie wojenne we Wschodniej Ukrainie”.

Atak Rosji na Ukrainę. Są pierwsze ofiary

Na mocy decyzji Władimira Putina Rosja zaatakowała Ukrainę. Stało się to pod przykrywką przeprowadzenia „specjalnej operacji wojskowej” w Donbasie. – Ci, którzy będą próbowali nam przeszkodzić, spotkają się z odpowiedzią militarną, która doprowadzi do konsekwencji, z jakimi się nie spotkaliście. Jesteśmy gotowi na wszystko – oświadczył prezydent Rosji. Decyzję Putina potępili zachodni przywódcy. Unia Europejska i Stany Zjednoczone zapowiedziały nałożenie na Rosję dodatkowych sankcji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wprowadził stan wojenny na terenie całego państwa. Po godz. 8:00 czasu polskiego doradca w ukraińskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Anton Heraszczenko poinformował o pierwszych rannych i ofiarach śmiertelnych rosyjskiego ataku na Ukrainę.

