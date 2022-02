Rosja wywołała wojnę. Tak wygląda sytuacja na Ukrainie. Zdjęcia i nagrania

Władimir Putin w przepełnionym kłamstwami orędziu ogłosił rozpoczęcie specjalnej „operacji militarnej” w odpowiedzi na apel samozwańczych republik Donbasu, na wschodzie Ukrainy. Jak informowało przed godz. 7:00 CNN, wybuchy były słyszalne m.in. w Kijowie, Charkowie, Krematorsku, Mariupolu. Ogień miał zostać otworzony również przeciwko celom nad Odessą. Jak informuje Reuters, Rosja prowadzi także ostrzał regionu Lwowa w zachodniej Ukrainie.

Wojna na Ukrainie. Bilans ofiar śmiertelnych

Mychajło Podoljak, doradca szefa Biura Prezydenta Ukrainy, podkreślił, że Rosjanie zaatakowali z trzech stron: z północy, wschodu i południa. – Nasza armia się broni, powodując poważne straty u wroga – przekazał. „Nieprzyjaciel rozpoczął intensywny ostrzał naszych jednostek na wschodzie, a także wojskowych ośrodków kontroli i lotnisk w innych regionach. Armia ukraińska broni się i odpiera wojska rosyjskie” – napisał z kolei minister obrony Ukrainy.

Na chwilę przed godz. 11:00 biuro prezydenta Ukrainy podało, że w wyniku rosyjskiej agresji zginęło 40 ukraińskich żołnierzy, a kilkudziesięciu zostało rannych. Wiadomo też, że są ofiary cywilne rosyjskiego ataku. Dowództwo sił lądowych ukraińskiej armii poinformowało o zestrzeleniu sześciu samolotów rosyjskich i spaleniu czołgów na obwodnicy Charkowa. „Około 50 rosyjskich okupantów zostało zniszczonych” – podano.

Agresja Rosji na Ukrainę. Nagrania i zdjęcia

W mediach społecznościowych publikowane są nagrania, na których uchwycone zostały momenty wybuchów. W przestrzeni medialnej pojawiają się także fotografie, na których widać skalę zniszczeń dokonanych przez rosyjskie siły. Na jednym z nagrań z Charkowa uchwycono moment, w którym widać małą grupę osób, które zgromadziły się na placu. Połączyły się we wspólnej modlitwie.

twittertwittertwittertwittertwitter

Sytuacja rozwija się dynamicznie. Najnowsze informacje przedstawiamy w relacji na żywo.