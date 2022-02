Oczy całego świata zwrócone na Ukrainę. A Kowalski uderza w Tuska

W czwartek 24 lutego po godzinie 5 rano rozpoczęła się wojna na Ukrainie. Rosja atakuje miasta w całym kraju, a Władimir Putin kłamliwie uzasadnia napaść „ludobójstwem”, do którego miało dochodzić w Donbasie. Przedstawiciel Departamentu Obrony USA przekazał, że Rosja zaatakowała Ukrainę z trzech kierunków: od południa z Krymu, od północy z Białorusi oraz od północnego wschodu z obwodu biełgorodzkiego.

Po wkroczeniu Rosjan władze Ukrainy wprowadziły stan wojenny i zamknęły przestrzeń powietrzną, a światowi przywódcy potępili działania Władimira Putina. Wielka Brytania i Stany Zjednoczone ogłosiły szereg sankcji wobec Rosji. Pakiet ograniczeń rozszerzy także Unia Europejska.

Wojna na Ukrainie. Janusz Kowalski uderza w Donalda Tuska

Tymczasem poseł Solidarnej Polski uznał, że atak Rosji na Ukrainę to idealna okazja do tego, aby uderzyć w Donalda Tuska. „Pod hasłem zgody narodowej w obliczu agresji Rosji na Ukrainę nie ma zgody na rehabilitację polityczną największego sojusznika politycznego Władimira Putina w historii III RP – Donalda Tuska. Moja ocena jest jednoznaczna: z V kolumną obcych interesów nie siada się do stołu!” – napisał Janusz Kowalski na swoim profilu na Twitterze.

Według parlamentarzysty „rosyjskie trolle przystąpiły w internecie do obrony Tuska – ich »człowieka w Warszawie«”. „Rosjanie wiedzą, że Polacy nie darują Tuskowi i Pawlakowi gry w prorosyjskiej orkiestrze” – stwierdził polityk. Janusz Kowalski podkreślił, że „dziś należy pomagać zdradzonej o świcie Ukrainie”. „A potem rozliczmy Tuska i Pawlaka za sprzyjanie Putinowi” – podsumował.

