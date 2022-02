Rosja zaatakowała Kijów. Szef MSZ Ukrainy: Ostatni raz stolica doświadczyła czegoś takiego w 1941 roku

„Przerażające rosyjskie ostrzały rakietowe w Kijowie. Nasza stolica ostatni raz doświadczyła czegoś takiego w 1941 roku, kiedy została zaatakowana przez nazistowskie Niemcy. Ukraina pokonała tamto zło, pokona i to. Powstrzymać Putina. Odizolować Rosję. Zerwać wszystkie więzi. Wykopać zewsząd Rosję” – napisał na Twitterze Dmytro Kułeba.

Wojna na Ukrainie. Atak Rosji na Kijów

Zgodnie z przewidywaniami ukraińskiego dowództwa, w nocy Rosjanie zaatakowali stolicę Ukrainy. Pierwsze wybuchy w Kijowie słyszane były około godziny 3:22 w nocy z 24 na 25 lutego. „Ataki na Kijów pociskami samosterującymi lub balistycznymi właśnie trwają. Usłyszałem dwie potężne eksplozje” – napisał doradca szefa MSW Anton Geraszczenko w swoim kanale Telegram. Agencja UNIAN podawała później, powołując się na lokalną administrację, że zadziałała obrona przeciwlotnicza Kijowa.

W skutek ostrzału doszło do pożaru 9-kondygnacyjnego bloku w Kijowie. Mer miasta Witalij Kliczko relacjonował, że budynek grozi zawaleniem.

Rosyjskie czołgi jadą na Kijów

Portal „Ukraińska Prawda” podał, że w stronę stolicy Ukrainy jadą ze strefy wykluczenia wokół byłej elektrowni atomowej w Czarnobylu czołgi. Rosjan usiłują powstrzymać Siły Zbrojne Ukrainy. W okolicy wsi Iwanków trwa bitwa.

