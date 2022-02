Wojna Rosja – Ukraina. Wołodymyr Zełenski zwrócił się do protestujących Rosjan. „Widzimy was”

Od 24 lutego trwa ofensywa Rosji na Ukrainie. Wojska Władimira Putina zaatakowały sąsiedzki kraj od trzech stron: północy, południa i wschodu. Krok dokonany przez prezydenta Federacji Rosyjskiej i podległą mu armię został potępiony przez Zachód. Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Unia Europejska wprowadziły pakiet sankcji, które uderzają w gospodarkę Rosji.

W czwartek 24 lutego tysiące Rosjan wyszły na ulice kraju, aby pokazać swój sprzeciw wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę. W przekazach medialnych pojawia się rozdźwięk między liczbą zatrzymanych uczestników protestów w Rosji. W 54 miastach zatrzymano około 1,7 tys. demonstrujących, z czego co najmniej 957 w Moskwie – podaje AP. Z kolei The Guardian informuje o 1237 zatrzymanych osobach w 44 miastach.

W najnowszym przemówieniu prezydent Ukrainy zwrócił się bezpośrednio do Rosjan. – Wszystkim obywatelom Federacji Rosyjskiej, którzy wychodzą, żeby zaprotestować, chcemy powiedzieć: widzimy was – powiedział Wołodymyr Zełenski i zaznaczył, że te gesty solidarności to wyraźny znak, że Rosjanie „słyszą” Ukrainę.

– Jesteśmy na swojej ziemi. Prawda jest po naszej stronie – podkreślił prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski apelował także o powrót na ścieżkę dyplomacji. – Prędzej czy później Rosja będzie musiała z nami porozmawiać o zakończeniu „militarnej operacji”, o zakończeniu inwazji, a im wcześniej ta rozmowa się rozpocznie, tym mniej strat będzie – stwierdził Wołodymyr Zełenski.

Najnowsze informacje na temat wojny Rosja – Ukraina można znaleźć w naszej relacji NA ŻYWO.

