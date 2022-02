Rosjanie dotarli do Kijowa. Ukraiński sztab generalny: W dzielnicy Obołoń działają rosyjscy dywersanci

Agencja AFP podała, że trwają starcia już w północnej dzielnicy Kijowa. Ministerstwo Obrony Ukrainy poinformowało, że Rosjanie są w dzielnicy Obołoń. Pojawił się apel o informowanie o ruchach wojsk i organizowanie samoobrony, m.in. z użyciem koktajli Mołotowa. Z kolei sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych przekazał, że w Obołoniu działają rosyjscy dywersanci. „Prosimy obywateli o informacje na temat przemieszczania się sprzętu” – brzmi komunikat sztabu, który cytuje Ukraińska Prawda.

Ukraińska agencja informacyjna UNIAN poinformowała, powołując się na ukraińskiego dziennikarza Witalija Głagołę, że Rosjanie próbują dokonać desantu w jednej z dzielnic Kijowa – Mińskim Masywie. Według dziennikarza, „siły reagowania podejmują niezbędne działania”.

twitter

„Straszliwe uderzenie na Kijów”

Doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Heraszczenko przekazał, że nad ranem „ukraińskie siły zestrzeliły samolot wroga nad Kijowem, który następnie uderzył w budynek mieszkalny i spowodował pożar”. Doniesienia o atakach lotniczych w stolicy potwierdził szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba. „Straszliwe rosyjskie uderzenie na Kijów. Ostatni raz nasza stolica doświadczała czegoś takiego w 1941 roku, kiedy została zaatakowana przez nazistowskie Niemcy” – napisał na Twitterze.

Wysadzone mosty

Wcześniej bitwa rozegrała się w okolicach miejscowości Iwanków – wojska ukraińskie wysadziły most na rzece Teterew. Z kolei w miejscowości Demydiw armia ukraińska zniszczyła most na rzece Irpiń, co uniemożliwiło Rosjanom posunięcie się w kierunku Kijowa.

Atak Rosji na Ukrainę

W czwartek 24 lutego Rosja rozpoczęła atak na Ukrainę, wkraczając do kraju z północy, południa i wschodu pod pretekstem obrony mieszkańców separatystycznych republik w Donbasie. W wielu miejscach trwają walki, są zabici i ranni. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał kraj do obrony. Wprowadzony został stan wojenny i pobór rezerwistów.

Świat zachodni odpowiedział sankcjami. Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Unia Europejska zdecydowały o wprowadzeniu kolejnych sankcji.

Czytaj też:

Wojna na Ukrainie. Rosjanie usiłowali podstępem wedrzeć się do Kijowa. Jest film