Wojna Rosja – Ukraina. Szef BBN o możliwości wysłania polskich wojsk do wschodniego sąsiada

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego mówił, że według Polski sankcje wobec Rosji ciągle nie są wystarczające. Paweł Soloch ujawnił na łamach Radia Zet, że trzeba je kontynuować, niezależnie od efektów agresji. Szef BBN wspomniał zwłaszcza o blokadzie systemu SWIFT. – Te wszystkie sankcje, które są robione kropelkową metodą w stosunku do tego, co robi Rosja, one wydają się nie robić wrażenia na Rosji – przyznał.

Według Solocha „wrażenie na Rosji robi potencjalna odpowiedź odstraszająca związana ze zdolnościami wojskowymi”. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego przyznał, że „waży się los Ukrainy, ale i los porządku bezpieczeństwa światowego”. Soloch ujawnił, że na spotkaniu Bukaresztańskiej Dziewiątki Polska będzie oczekiwać od NATO, że „odpowie zdolnościami do odstraszania i obrony”.

Szef BBN zwrócił uwagę, że na Białorusi jest ok. 30 tys. rosyjskich żołnierzy. Według naszego kraju Sojusz Północnoatlantycki „musi udzielić nam i krajom bałtyckim adekwatnego wsparcia”. Soloch został zapytany, czy Polska spodziewa się deklaracji ze strony NATO dotyczącej wzmocnienia wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. Szef Sojusz Północnoatlantycki podkreślił, że „takie będziemy prezentowali stanowisko”.

Zdaniem Solocha siły muszą być powiększone „dokładnie o tyli żołnierzy, ile ma Rosja”. Zaznaczył, że ważne jest też uzbrojenie. Szef BBN przekonywał jednocześnie, że „nie ma mowy o wysyłaniu wojsk polskich na Ukrainę”. – To nie jest w ogóle rozpatrywane – podkreślił.

