Prezydent Turcji oskarża NATO i UE. Chodzi o „niepowodzenie” w sprawie Ukrainy

Rosyjska agresja na Ukrainę trwa już drugi dzień. Wołodymyr Zełenski w jednym z wystąpień zwrócił się bezpośrednio do Władimira Putina. – Chcę jeszcze zwrócić się do prezydenta Rosji. W całej Ukrainie toczą się walki. Usiądźmy do rozmów, żeby przerwać zabijanie ludzi – powiedział po rosyjsku prezydent Ukrainy.

Na zorganizowanej wcześniej konferencji prasowej minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow zapowiedział, że Moskwa będzie gotowa do rozmów z Kijowem jedynie w sytuacji, gdy ukraińskie wojsko złoży broń – podał Reuters. Słowa przedstawiciela Kremla wpisywały się w kłamliwą narrację jakoby „Rosja była zainteresowana tym, by naród ukraiński był niezależny”.

Wojna na Ukrainie. Prezydent Turcji krytykuje NATO i UE

Jak podaje agencja AFP, stanowisko w sprawie agresji Rosji na Ukrainę zajął prezydent Turcji. Recep Tayyip Erdogan oskarżył NATO i Unię Europejską o „niepowodzenie" w sprawie Ukrainy. Polityk stwierdził, że reakcja państw NATO i UE nie była wystarczająco zdecydowana. Prezydent wyraził także nadzieję, że zbliżający się szczyt NATO doprowadzi do wypracowania bardziej zdecydowanego stanowiska.

Sankcje na Rosję. Zamieszanie wokół systemu SWIFT

Agresja Rosji na Ukrainę spotkała się z potępieniem Zachodu. Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Unia Europejska wprowadziły pakiet sankcji, które uderzają w gospodarkę Rosji. Nie zdecydowano się jednak na odcięcie Rosji od systemu płatności międzynarodowych SWIFT. – Odcięcie od systemu SWIFT to dla rynków finansowych i systemu bankowego bomba atomowa – mówił w rozmowie z „Wprost” dr Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista Banku Pekao. Z nieoficjalnych informacji wynikało, że takiemu rozwiązaniu sprzeciwiały się Cypr, Węgry, Włochy i Niemcy.

Agresja Rosji na Ukrainę. Relacja na żywo

Sytuacja na Ukrainie zmienia się dynamicznie. Najnowsze informacje na temat wojny Rosja – Ukraina przedstawiamy w naszej relacji na żywo.

