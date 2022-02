Wojna na Ukrainie. Żołnierz powstrzymał rosyjskie czołgi i zginął w eksplozji. Wojsko żegna bohatera

Rosja drugi dzień z rzędu atakuje cele ukraińskie. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował na Facebooku, że bardzo trudna sytuacja była w czwartek w rejonie Krymu – w Przesmyku Perekopskim, którym rosyjskie wojska próbowały przedostać się w głąb Ukrainy.

Wojna Rosja-Ukraina. Zginął bohaterski żołnierz

Z informacji, które przekazano wynika, że jedynym sposobem na zatrzymanie czołgów było wysadzenie w powietrze mostu samochodowego w pobliżu miasta Heniczesk. Do detonacji przeprawy zgłosił się na ochotnika inżynier Witalij Skakun. Niestety żołnierz zginął w eksplozji. „Nasz brat zginął. Jego bohaterski czyn znacznie spowolnił natarcie wroga, co pozwoliło jednostce na przemieszczenie i zorganizowanie obrony” – poinformowano. Przekazano też, że dowództwo ukraińskiej piechoty morskiej wystąpi do Naczelnego Dowództwa o przyznanie zmarłemu żołnierzowi odznaczenia państwowego.

„Rosyjscy okupanci, wiedzcie, że ziemia spłonie pod waszymi stopami! Będziemy walczyć, póki żyjemy!” – zaznaczono we wpisie sztabu generalnego ukraińskiego wojska.

Wojna na Ukrainie. Rosjanie w Kijowie

W piątek rosyjskie wojska dotarły do Kijowa. Nad ranem stolica Ukrainy znalazła się pod ostrzałem rakietowym. Walki trwają na północy miasta. Ministerstwo Obrony Ukrainy poinformowało, że Rosjanie są w dzielnicy Obołoń. Pojawił się apel o informowanie o ruchach wojsk i organizowanie samoobrony, m.in. z użyciem koktajli Mołotowa. Z kolei sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych przekazał, że w Obołoniu działają rosyjscy dywersanci. „Prosimy obywateli o informacje na temat przemieszczania się sprzętu” – brzmiał komunikat sztabu, który cytowała Ukraińska Prawda. W południe w mieście ogłoszono kolejny alarm lotniczy, a mieszkańcy zostali poproszeni o schowanie się do schronów.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował do Władimira Putina o podjęcie negocjacji. – Chcę jeszcze zwrócić się do prezydenta Rosji. W całej Ukrainie toczą się walki. Usiądźmy do rozmów, żeby przerwać zabijanie ludzi – powiedział po rosyjsku Zełenski.

