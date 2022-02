Tusk apeluje do polityków PO o poparcie pomysłu PiS. „Nieważny jest autor”

W piątek 25 lutego zebrał się zarząd Platformy Obywatelskiej. Posiedzenie zwołano w trybie nadzwyczajnym w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. W rozmowach wzięli udział m.in. szef PO Donald Tusk, lider Nowoczesnej Adam Szłapka, a także przewodnicząca Zielonych Urszula Zielińska i szef Inicjatywy Polskiej Dariusz Joński.





Podczas spotkania Donald Tusk podkreślił, że Polska jest i będzie częścią wspólnoty Zachodu, a obecnie w naszym kraju nie ma przeciwników w Polsce jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa kraju. Jednocześnie były premier zaapelował o podjęcie współpracy podczas procedowania ustawy o obronie ojczyzny. Posłowie mają się zająć flagowym pomysłem Jarosława Kaczyńskiego na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które zaplanowano na 3 marca. - Nieważny jest autor. Ważne, abyśmy tę ustawę wspólnie przygotowali i abyśmy mogli to przyjąć. Bardzo was proszę, abyśmy wykonali maksimum dobrej pracy dla poprawy tego projektu. Aby to był sygnał dla świata, że w sprawach bezpieczeństwa jesteśmy zjednoczeni - stwierdził Donald Tusk.