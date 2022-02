Szczere słowa Dudy o Zełenskim. „Zatrważające, że możemy się więcej nie spotkać”

W piątek w Warszawie na nadzwyczajnym szczycie spotkali się przywódcy państw Bukareszteńskiej Dziewiątki, czyli państw Europy Środkowo-Wschodniej należących do NATO. W spotkaniu w Warszawie wzięli udział Prezydenci: Bułgarii – Rumen Radew; Estonii – Alar Karis; Litwy – Gitanas Nausėda; Łotwy – Egils Levits; Słowacji – Zuzana Čaputová; Węgier – János Áder, a także Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Zdalnie połączyli się Prezydenci Czech – Miloš Zeman i Rumunii – Klaus Iohannis.

Wojna na Ukrainie. Szczere słowa Dudy o Zełenskim

– Jest zatrważającym przeżyciem, kiedy przyjeżdżasz do prezydenta sąsiedniego kraju, twojego kolegi, po to, żeby wesprzeć go w trudnej sytuacji w obliczu agresji, która, już wiadomo, jest nieuchronna i słyszysz od niego, że już się możecie więcej nie spotkać, bo on zostaje do końca i on na pewno do końca będzie swojego kraju bronił, na pewno nie będzie z niego uciekał – mówił Andrzej Duda.

– Spotykając się dzisiaj w gronie państw wschodniej flanki NATO nie możemy poprzestać na biernym potępianiu tego brutalnego ataku. Musimy przejść do konkretnych czynów – tłumaczył prezydent.

Polityk podkreślił, że w wojnie na Ukrainie stawką jest cały system bezpieczeństwa euroatlantyckiego. I dodał, że zgadza się z apelem Wołodymyra Zełenskiego, który powiedział, że jeśli dziś nikt nie pomoże Ukrainie, jutro do drzwi innych państw zapuka wojna.

Andrzej Duda zaznaczał, że musimy mocniej wspierać Ukrainę, szczególnie poprzez dostawy uzbrojenia, ale także pomoc gospodarczą, finansową i humanitarną. – Zachód musi zrobić wszystko, co w jego mocy, aby Rosja poniosła na Ukrainie kosztowną porażkę. Nastał też czas, by na wschodniej flance NATO doszło do zasadniczych zmian militarnych – akcentował.

Bukaresztańska Dziewiątka – co to jest?

Bukaresztańska Dziewiątka to kraje wschodniej flanki NATO: Polska, Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja i Węgry.

B9 została formalnie powołana z inicjatywy Prezydentów Polski Andrzeja Dudy i Rumunii Klausa Iohannisa 4 listopada 2015 r.

Celem Bukaresztańskiej Dziewiątki jest budowanie jedności w ramach NATO poprzez uzgodnienie wspólnego stanowiska regionu, poparcie dla dalszej strategicznej adaptacji NATO i wojskowego wzmocnienia wschodniej flanki.

