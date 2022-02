Wojna Rosja-Ukraina. Duda o ekspresowej ścieżce członkostwa Ukrainy w UE

Andrzej Duda zamieścił na swoim profilu na Twitterze wpis, w którym poinformował, że Polska opowiada się za ekspresową ścieżką członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Prezydent podkreślił, że status kandydata powinien być udzielony natychmiast, a rozmowy o członkostwie rozpoczęte niezwłocznie po tym. Ukraina ma mieć też dostęp do środków z UE na odbudowę. To się Ukrainie należy - podkreśliła głowa państwa.

Wojna na Ukrainie. Zełenski apeluje o członkostwo w UE

Zaledwie kilka godzin wcześniej prezydent Ukrainy po raz kolejny zaapelował do Unii Europejskiej o włączenie jego kraju w szeregi wspólnoty.

„To kluczowy moment, aby domknąć długo trwającą dyskusję i raz na zawsze zadecydować o członkostwie Ukrainy w Unii Europejskiej. Rozmawiałem z przewodniczącym Rady Europejskiej o dalszym wsparciu w heroicznych zmaganiach Ukraińców w ich walce o wolną przyszłość” – napisał na Twitterze Wołodymyr Zełenski.

Wojna Rosja-Ukraina. UE nakłada sankcje

Prezydent Ukrainy wspomniał, że przeprowadził kolejną rozmowę z Charles'em Michelem. Jeszcze wczoraj przewodniczący Rady Europejskiej wspomniał o tym, że w momencie, gdy Kijów był ponownie atakowany, wykonał telefon na Kreml, w którym apelował o natychmiastowe zatrzymanie przemocy. „Musimy natychmiast zmobilizować światową społeczność w celu ochrony prawa międzynarodowego” – pisał na Twitterze. Michel wyraził także swoje wsparcie dla Ukrainy. Mówił m.in. o tym, że państwa UE przekażą do kraju kolejne dostawy broni i amunicji.

Państwa członkowskie UE wprowadziły już dwa pakiety sankcji przeciwko Rosji. Co prawda do tej pory nie zastosowano najostrzejszego z rozwiązań, czyli odcięcia gospodarki Władmira Putina od międzynarodowego system płatności SWIFT, ale okazuje się, że może to nastąpić w najbliższych dniach. We wspólnym oświadczeniu napisali o tym ministrowie finansów państw członkowskich UE, przedstawiciele Europejskiego Banku Centralnego i Komisji Europejskiej.