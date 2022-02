Wojna Rosja - Ukraina. Trump już nie chwali Putina. „Zełenski to dzielny człowiek”

Kilka dni temu Donald Trump zszokował opinię publiczną, gdy chwalił działania Władimira Putina. W rozmowie ze stacją Fox News były prezydent USA stwierdził, że wojna na Ukrainie nigdy nie powinna się zdarzyć. – To straszna rzecz, ale widać wielką odwagę. Myślę, że robią piekielną robotę. O wiele większą, niż ktokolwiek mógłby sądzić, że jest to możliwe. Zełenski to dzielny człowiek – powiedział.

Zdaniem Trumpa działania wojskowe mogą się rozszerzyć na kolejne obszary. – To może objąć znacznie większy obszar. Może dojść do innych krajów i doprowadzić do wojny światowej. Nigdy nie jest wiadomo, kiedy zaczyna się wojna światowa. Nie myślisz o tym nawet i nagle kończysz w światowej wojnie – tłumaczył.

Polityk zapewnił, że nie ma obecnie żadnych kontaktów z Władimirem Putinem.

Wojna na Ukrainie. Trump wychwala Putina

22 lutego w wywiadzie dla „The Clay Travis and Buck Sexton Show” były prezydent USA Donald Trump stwierdził, że uznanie przez prezydenta Rosji Władimira Putina niezależności separatystycznych Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej było „genialne”. – Poszedłem wczoraj i zobaczyłem na ekranie telewizora, powiedziałem: „to jest genialne”! Putin ogłasza dużą część Ukrainy niepodległą. Och, to wspaniałe – mówił w rozmowie z konserwatywnymi publicystami.

– Powiedziałem: „Jakie to sprytne”. A teraz wejdzie tam i będzie rozjemcą. To będzie najsilniejsza siła pokojowa – mówił dalej były prezydent. Stwierdził też, że „moglibyśmy ich użyć (sił pokojowych – red.) na naszej południowej granicy”. – Znam go bardzo, bardzo dobrze. Bystry facet – powiedział o Putinie.

Trump po raz kolejny powtórzył, że w czasie ostatnich wyborów prezydenckich w USA zwycięstwo zostało mu „skradzione”. Stwierdził też, że gdyby on nadal był prezydentem, to „Putin nigdy nie próbowałby czegoś takiego”.

