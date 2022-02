Donald Tusk napisał o „zdradzie Polski”. Patryk Jaki: Jak Pan może wbijać nóż w plecy?

Trwa czwarty dzień wojny Rosja – Ukraina. „Kto podważa dziś naszą obecność w Sojuszu Północnoatlantyckim i Unii Europejskiej oraz rozpowszechnia rosyjską propagandę i dezinformację zdradza Polskę i za zdradę będzie odpowiadał” – napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk. Były premier użył do komentarza swojego „prywatnego” profilu. Wcześniej lider PO używał konta, którym komunikował się jako szef Europejskiej Partii Ludowej.

Na wpis Tuska zareagowała m.in. znana blogerka Kataryna. „A kto dziś podważa?” – napisała, ale nie doczekała się odpowiedzi. Swój komentarz zamieścił także Patryk Jaki. „Nie bardzo wiem, kto podważa obecność w NATO. Co do Pana partii, UE i Niemców to cieszymy się, że pod presją zmieniliście zdanie. Bo my właśnie chcemy UE, która broni suwerenności, wolnych państw, a nie robi deale z Rosją. I pamiętamy, że pierwsze sankcje były na Polskę potem na Putina” – napisał europoseł.

Donald Tusk o „zdradzie Polskie”. Patryk Jaki odpowiada

Polityk reprezentujący Solidarną Polskę dodał, aby Tusk „powiedział swoim kolegom z Europejskiej Partii Ludowej, że gaz dalej płynie z Nord Stream 1 i za tą kasę Władimir Putin zabija na Ukrainie”. „I szkoda, że znów Pan niszczy razem z posłem Rafałem Grupińskim jedność ws. Ukrainy, która była powszechna w Polsce” – podsumował Jaki.

W osobnym tweecie eurodeputowany zamieścił zdjęcie „draftu nowego dokumentu, który forsuje partia Donalda Tuska z lewicą”. Jaki zaznaczył, że to wezwanie do nowych sankcji na Polskę! „Panie Donaldzie Tusku! Jak Pan może wbijać nóż w plecy, kiedy Polska tyle zasobów angażuje w pomoc Ukrainie?!” – zapytał polityk Solidarnej Polski.

