Orban nie wyśle broni na Ukrainę. Terlecki „zdziwiony”, ale broni Węgier

Unia Europejska zapowiedziała, że sfinansuje dostawę ofensywnego sprzętu dla armii ukraińskiej. Akcję wspiera m.in. Polska, która jako pierwsza wysyłała potrzebne materiały do sąsiada ze wschodu. Z tej inicjatywy wyłamał się jednak Viktor Orban. Prezydent Węgier w niedzielę 27 lutego poinformował, że jego kraj nie będzie wysyłać broni na Ukrainę. Premier Mateusz Morawiecki zapewniał, że Węgry przynajmniej nie będą blokować wspólnych europejskich sankcji przeciwko Moskwie.

Polscy dziennikarze pytali o to w Sejmie wicemarszałka Ryszarda Terleckiego. Decyzja o powstrzymaniu się od wysyłki broni spotkała się ze zdziwieniem polityka, jednak mimo wszystko stanął on w obronie sojusznika. – Oceniam tak, jak się ocenia postawę szefa państwa zaprzyjaźnionego. Dziwimy się, że Węgry podobnie stanowczo nie wspierają Ukrainy, ale to jest sprawa Węgier i ich, że tak powiem, interesów narodowych – mówił.

Orban nie wyśle broni na Ukrainę. Piotr Mueller mówi o „nieadekwatnej postawie”

O Węgierski upór w poniedziałek 28 lutego spytany został też rzecznik rządu Piotr Mueller. Na antenie TVN24 przyznał, że jest to coś zaskakującego. – Postawa Organa jest absolutnie nieadekwatna do sytuacji – komentował, unikając podsumowanego przez Konrada Piaseckiego określenia „wstyd”.

Jak dotąd dostawy broni albo sprzętu dla Ukrainy wysłały lub zadeklarowały już Polska, Belgia, Kanada, Czechy, Estonia, Francja, Niemcy, Grecja, Łotwa, Litwa, Holandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Wielka Brytania, Australia i Stany Zjednoczone.

