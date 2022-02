Ukraina w Unii Europejskiej? Wniosek o członkostwo może zostać złożony już jutro

„Możliwe, że już jutro wniosek o członkostwo Ukrainy w UE dotrze do Brukseli. Pomagali go pisać polscy dyplomaci – usłyszałam do jednego z nich. Jutro planowane też wystąpienie wideo prezydenta Ukrainy na nadzwyczajnej sesji PE” – poinformowała Beata Płomecka, korespondentka Polskiego Radia.

Szefowa Komisji Europejskiej w wywiadzie dla Euronews wypowiedziała się na temat obecności Ukrainy w strukturach Unii Europejskiej. – Ukraina jest jednym z nas i chcemy, żeby była w Unii Europejskiej – powiedziała Ursula von der Leyen. Wywiad, w którym przewodnicząca Komisji Europejskiej przekazała tę opinię, ukazał się już po decyzji UE o sankcjach na Rosję i pomocy w zakupie broni dla armii ukraińskiej. Pomimo jednoznacznego poparcia dla członkostwa Ukrainy w UE, Ursula von der Leyen nie powiedziała, że będzie to szybka ścieżka.

