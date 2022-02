Ukraina w Unii Europejskiej? Wniosek o członkostwo może zostać złożony już jutro

„Możliwe, że już jutro wniosek o członkostwo Ukrainy w UE dotrze do Brukseli. Pomagali go pisać polscy dyplomaci – usłyszałam od jednego z nich. Jutro planowane też wystąpienie wideo prezydenta Ukrainy na nadzwyczajnej sesji PE” – poinformowała Beata Płomecka, korespondentka Polskiego Radia z Bruskeli. Z kolei premier Ukrainy Denys Szmyhal zapowiedział, że Ukraina przygotowuje wniosek o akcesję do Unii Europejskiej.

Wojna na Ukrainie. UE nakłada sankcje na Rosję

Szefowa Komisji Europejskiej w wywiadzie dla Euronews wypowiedziała się na temat obecności Ukrainy w strukturach Unii Europejskiej. – Ukraina jest jednym z nas i chcemy, żeby była w Unii Europejskiej – powiedziała Ursula von der Leyen. Wywiad, w którym przewodnicząca Komisji Europejskiej przekazała tę opinię, ukazał się już po decyzji UE o sankcjach na Rosję i pomocy w zakupie broni dla armii ukraińskiej. Pomimo jednoznacznego poparcia dla członkostwa Ukrainy w UE, Ursula von der Leyen nie powiedziała, że będzie to szybka ścieżka.

Przypomnijmy – Unia Europejska nałożyła kolejny pakiet sankcji na Rosję w związku z agresją na Ukrainę. Wspólnota poinformowała także, że ufunduje ofensywne uzbrojenie dla armii ukraińskiej. – Siły jądrowe Rosji zostały postawione w stan najwyższej gotowości. Minister Kułeba poinformował nas o palących potrzebach Ukrainy. Stoimy ramię w ramię z Ukrainą. Zwołuję radę ministrów spraw zagranicznych – podano na wspólnej konferencji szefowej KE i szefa unijnej dyplomacji.

– Będę proponował abyśmy wykorzystali instrumentarium pokojowe, aby sfinansować dostawę ofensywnego sprzętu armii ukraińskiej, niezbędnego paliwa oraz zasobów medycznych. Po raz pierwszy w historii UE będzie zapewniała sprzęt ofensywny dla państwa trzeciego – usłyszeliśmy.

Wojna Rosja – Ukraina. Relacja na żywo

Sytuacja na Ukrainie zmienia się w dynamiczny sposób. Najnowsze informacje przedstawiamy w relacji na żywo.

