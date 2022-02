Komu Polacy ufają najbardziej? Dobre wieści dla Andrzeja Dudy

W lutym, przed inwazją Rosji na Ukrainę, największym zaufaniem spośród polskich polityków cieszył się niezmiennie Andrzej Duda. Zaufanie do prezydenta deklaruje 50 proc. respondentów, o 4 pkt proc. więcej w porównaniu do poprzedniego sondażu. Nie ufa mu 37 proc. badanych, a obojętny stosunek ma 9 proc. Wzrost notowań Dudy może wynikać z tego, że od początku roku, zanim jeszcze doszło do agresji Rosji na Ukrainę, był zdecydowanie bardziej aktywny i widoczny niż wcześniej – angażował się w rozmowy dyplomatyczne na różnych szczeblach, mające na celu powstrzymanie wybuchu wojny. Zabierał też głos w sprawach krajowych – przedstawił projekt zmian w Sądzie Najwyższym, prowadził rozmowy z ministrem edukacji w sprawie „lex Czarnek” (włączyła się w niej też pierwsza dama), a pod koniec roku zawetował „lex TVN”.

Polacy najbardziej ufają prezydentowi. Komu jeszcze?

Na drugim miejscu uplasował się Szymon Hołownia, któremu ufa 45 proc. respondentów. Liderowi Polski 2050 nie ufa 28 proc. badanych, a 17 proc. deklaruje obojętność. Podium rankingu zaufania zamyka Mateusz Morawiecki. Zaufanie wobec premiera wyraża 41 proc. respondentów, jednak więcej jest osób, które mu nie udają – aż 47 proc.

W pierwszej piątce polityków, którym Polacy ufają najbardziej znaleźli się także prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (ufa mu 38 proc.) oraz ex aequo lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak i minister zdrowia Adam Niedzielski (32 proc.).

Ranking nieufności

Z kolei jak zauważą CBOS największa nieufność niezmienianie budzą Jarosław Kaczyński, Donald Tusk i Zbigniew Ziobro. Prezesowi PiS i wicepremierowi ds. bezpieczeństwa nie ufa 58 proc. respondentów, przewodniczącemu Platformy Obywatelskiej – 54 proc., a ministrowi sprawiedliwości – 50 proc. Na kolejnych miejscach w rankingu nieufności znaleźli się Paweł Kukiz i wspomniany już Morawiecki (jednemu i drugiemu nie ufa 47 proc. respondentów).

Sondaż przeprowadzono w dniach 31 stycznia do 10 lutego 2022 r. na próbie 1065 osób metodą mixed--mode.

