Przyjechał z misją zabicia prezydenta Zełenskiego. Wagnerowiec trafił do ukraińskiej niewoli

Brytyjski "The Times" donosił o przyjeździe do Ukrainy 400 najemników z tzw. grupy Wagnera, których głównym zadaniem jest odszukanie i zgładzenie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. We wtorek 1 marca ukraińskie MSW poinformowało o zatrzymaniu jednego z nich.