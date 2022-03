Wojna Rosja – Ukraina. Duda po rozmowie z Zełenskim: Sytuacja jest bardzo trudna

Wtorek 2 marca to szósty dzień, gdy Ukraina odpiera atak Rosji. W największych miastach kraju toczą się zacięte walki, a wojska Władimira Putina nie oszczędzają cywilów, dopuszczając się zbrodni wojennych. Równocześnie władze Ukrainy budują koalicję antyputinowską. Bardzo aktywny na arenie międzynarodowej jest prezydent Ukrainy.

Wojna na Ukrainie. Ofensywa Zełenskiego

Nie inaczej było we wtorek, kiedy to Wołodymyr Zełenski wystąpił na forum Parlamentu Europejskiego, a także rozmawiał m.in. z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem i prezydentem USA Joe Bidenem. – Walczymy, żeby być równorzędnymi członkami Europy. Dzisiaj pokazujemy, że Unia Europejska będzie dużo mocniejsza z Ukrainą. Teraz wy udowodnijcie, że jesteście z nami, że faktycznie jesteście Europejczykami – mówił podczas wystąpienia wideo w PE.

– Wierzę, że oddajemy życie za wartości, aby być wolnymi, tak jak wy jesteście. Ukraińcy są niewiarygodni. Poradzimy sobie ze wszystkim i z każdym, jestem przekonany. Chciałbym usłyszeć od was, że wybór ukraiński Europy, to coś, co możecie nam potwierdzić. Mam trochę czasu, ponieważ akurat nas nie ostrzeliwują. Dzisiejszy poranek był dla nas tragiczny – przyznał prezydent.

Duda o rozmowie z Zełenskim: Sytuacja jest bardzo trudna

Wieczorem z prezydentem Ukrainy rozmawiał, jak co dzień, Andrzej Duda. Prezydent Polski poinformował o szczegółach na Twitterze. „Jestem po rozmowie z Wołodymyrem Zełenskim . Sytuacja jest bardzo trudna. Giną ludzie, zwykli cywile w Charkowie, Kijowie, Żytomierzu i dziesiątkach, setkach miast i miejscowości. Ale Ci, co żyją, walczą i nie tracą ducha! Kto może niech pomaga! Każdy gest się liczy. My działamy” – napisał Andrzej Duda.

