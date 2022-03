Premier Morawiecki rozmawiał z Kamalą Harris o wojnie na Ukrainie. „Dodatkowe siły”

Premier Mateusz Morawiecki i wiceprezydent USA Kamala Harris we wtorek 1 marca wieczorem odbyli rozmowę telefoniczną w sprawie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Szef naszego rządu chciał upewnić się co do bezpieczeństwa Polski.

Relację z wtorkowej rozmowy z wiceprezydent Stanów Zjednoczonych premier Morawiecki zdawał w środę 2 marca rano. Ujawnił na Facebooku, że wśród poruszanych tematów znalazły się m.in. wsparcie dla walczącej z najeźdźcą Ukrainy czy wzmocnienie wschodniej flanki NATO, a przez to także bezpieczeństwa członków Sojuszu Północnoatlantyckiego w tym regionie. „Barbarzyński atak Rosji podważył podstawy znanego nam dotychczas porządku międzynarodowego. Celowa eskalacja konfliktu przez Władimira Putina prowadzi także do pogłębiającego się kryzysu humanitarnego” – zwracał uwagę Morawiecki. Poinformował też o przekazaniu Amerykanom podziękowań za ich solidarność w kwestii sankcji przeciwko Rosji. Szczególną uwagę zwrócił na blokady systemów finansowych, eksportu technologicznego oraz zamrożenie majątków rosyjskich oligarchów. „W obrębie NATO musimy teraz zachować jedność. Wiceprezydent Kamala Harris zapewniła mnie o gotowości do realizacji zobowiązań wynikających z traktatu północnoatlantyckiego oraz o wysłaniu do Polski dodatkowych sił wojskowych USA w odpowiedzi na zaogniającą się sytuację” – przekazał Mateusz Morawiecki. Wojna Rosja – Ukraina bez sił z USA Prezydent USA Joe Biden w ostatnich dniach wielokrotnie zaznaczał, że amerykańskie siły zbrojne nie będą angażowały się w wojnę na Ukrainie. – Nasze siły nie wybierają się do Ukrainy, żeby walczyć w Ukrainie. Zorganizowaliśmy nasze siły i okręty, żeby broniły krajów NATO, w tym Polskę, Rumunię, Litwę, Łotwę oraz Estonię. Stany Zjednoczone i nasi sojusznicy będą bronić każdego centymetra terytoriów, które należą do NATO, z całą siłą – zapowiedział polityk. Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

