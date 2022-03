Andrzej Duda zawetował lex Czarnek. „Nie są nam teraz potrzebne kolejne spory”

Andrzej Duda zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, które było poświęcone wojnie na Ukrainie, sytuacji Polski w obliczu rosyjskiej agresji, kwestiom bezpieczeństwa oraz działaniom, które mają na celu pomóc naszym sąsiadom. Głowa państwa zaapelowała o jedność do całej sceny politycznej. Duda poinformował, że opozycja apelowała do niego o weto ws. lex Czarnek.

Lex Czarnek. Weto Andrzeja Dudy

Prezydent tłumaczył, że w związku z tym postanowił skierować ustawę dotyczącą oświaty do ponownego rozparzenia. – Rozmawiałem dzisiaj na ten temat z ministrem nauki i edukacji. Powiedziałem panu profesorowi, jaka jest moja motywacja. Mam do państwa prośbę, wykonałem wasz apel. Nie mówię, że nie miałem żadnych zastrzeżeń do tej ustawy. Miałem, ale w tej ustawie był szereg rozwiązań, które popierałem i które powinny zostać wprowadzone – wyjaśniał Duda.

Głowa państwa poprosiła, aby „odłożyć to na później”. – Na razie jest weto. Proszę uznać temat za zakończony, w tej chwili niech on nam nie przeszkadza w sprawach najważniejszych, w sprawach bezpieczeństwa Polski – podkreślił Duda. Prezydent dodał, że obecnie w Sejmie znajduje się ustawa o obronie ojczyzny i poprosił o jej błyskawiczne przyjęcie. – Jest nam niezwykle potrzebna – zaznaczył.

Sprzeciw ws. nowelizacji prawa oświatowego

O weto ws. lex Czarnek apelowali m.in. samorządowcy oraz obywatele, w tym rodzice posiadający dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Negatywną opinię o nowelizacji prawa oświatowego miała również pierwsza dama Agata Korhauser-Duda, która przez wiele lat była nauczycielką niemieckiego. Sam prezydent spotykał się w sprawie ustawy z ministrem nauki i edukacji oraz z przedstawicielami opozycji.

