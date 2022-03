Wojna na Ukrainie. Andrzej Duda apeluje o działanie ponad podziałami. Zaprosił Rafała Trzaskowskiego

– Zaledwie tydzień temu byłem w pięknym, dumnym Kijowie i rozmawiałem z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Kilka godzin później rosyjskie wojska zaatakowały niepodległą Ukrainę. Rozpętały okrutną wojnę przeciwko naszemu sąsiadowi. Dziś na Kijów spadają bomby, a mieszkańcy wspólnie z ukraińską armią bronią swojego miasta – powiedział Andrzej Duda. – Stolica, jak i cała Ukraina, stała się dla wolnego świata symbolem obrony naszych wspólnych wartości: wolności, suwerenności i demokracji – kontynuował prezydent.

– Od tygodnia cała Ukraina bohatersko stawia czoła najeźdźcom, płacąc przy tym najwyższą cenę. Atakowane są domy mieszkalne, bloki, szkoły i szpitale. Liczne ataki ze strony wojsk rosyjskich mają znamiona ludobójstwa. Wierzę, że nie pozostaną one bezkarne i ich sprawcy odpowiedzą za nie przed międzynarodowymi trybunałami – powiedział prezydent Polski.

Wojna na Ukrainie. Andrzej Duda: Jesteśmy adwokatem Ukrainy

Andrzej Duda zaznaczył, że Polska aktywnie pomaga Ukrainie, a wśród działań wymienił m.in. zabieganie o „jak najostrzejsze sankcje wobec agresorów”. Prezydent dodał, że jest w bieżącym kontakcie z prezydentem USA, sekretarzem generalnym NATO, liderami UE i innymi światowymi przywódcami.

– Jesteśmy adwokatem Ukrainy w jej staraniach o członkostwo w UE – podkreślił Andrzej Duda. – Prezydent Wołodymyr Zełenski poprosił mnie również, żebym przekazał wszystkim Polakom jego płynące z głębi serca podziękowania za wielkie wsparcie, którego Ukraina doświadcza od naszego kraju i społeczeństwa. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie – mówił prezydent.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Wojna Rosja – Ukraina. Andrzej Duda o „cynicznej rosyjskiej propagandzie”

– Polska jest dzisiaj liderem pomocy dla Ukrainy. Właśnie dlatego staliśmy się i będziemy celem zorganizowanej, cynicznej, rosyjskiej propagandy i dezinformacji. Musimy być tego wszyscy świadomi. Próbowano już oczerniać Polskę w zagranicznych mediach, wywoływać wrogie emocje względem uchodźców, których przyjmujemy. Musimy spodziewać się w najbliższym czasie wielu takich prowokacji – kontynuował prezydent.

Andrzej Duda apeluje o jedność. Zaprosił Rafała Trzaskowskiego

Andrzej Duda apelował do polskich polityków o działanie ponad podziałami. – Na jutro do Pałacu Prezydenckiego zaprosiłem mojego kontrkandydata z wyborów prezydenckich, prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, a także przedstawicieli samorządów. Dziś potrzebna jest współpraca. To nie jest czas na polityczne kłótnie. Liczy się Polska i jej bezpieczeństwo. Liczy się pomoc dla walczącej o niepodległość Ukrainy. Tego wymaga polska racja stanu. Niech żyje wolna, niepodległa i demokratyczna Ukraina! Niech żyje Polska – zakończył prezydent Andrzej Duda.

