Szef MON chwali Jarosława Kaczyńskiego za „przełomowe poprawki”. Mariusz Błaszczak o zmianach

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o obronie Ojczyzny. Mariusz Błaszczak powiedział, że część pomysłów jest autorstwa Jarosława Kaczyńskiego. Szef MON dodał, że wicepremier ds. bezpieczeństwa przyczynił się do powstania „kilku przełomowych poprawek”. Jedną ze zmian jest to, aby wydatki na zbrojenia osiągnęły w 2023 r. 3 proc. PKB, a nie 2,5 proc. jak pierwotnie planowano.

Minister obrony narodowej wspomniał też o reformie administracji wojskowej. – Z uwagi na sytuację na Ukrainie liczebność terenowych organów administracji wojskowej ma zostać utrzymana. To jest kolejna z poprawek – mówił Błaszczak. Wyjaśniał, że zmienią się zadania. Zostawiony zostanie przepis, który umożliwi szefowi MON „dokonanie stosownych zmian, pod rządami nowej ustawy, w drodze rozporządzenia, po analizie funkcjonowania tych organów”.

Mariusz Błaszczak o poprawkach do ustawy Jarosława Kaczyńskiego

Błaszczak tłumaczył, że celem tej poprawki jest, aby „w sytuacji zagrożenia i wojny, jaka toczy się na Ukrainie, system mobilizacyjny nie uległ żadnemu uszczerbkowi”. – System nie będzie reorganizowany, ale zostawiamy możliwość, aby stało się to w przyszłości – podsumował wątek minister obrony narodowej.

Polityk kontynuował, że kolejna poprawka dotyczy gwarancji Skarbu Państwa dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu emisji obligacji. – Obligacje emitowane przez BGK na rzecz funduszu będą objęte gwarancjami Skarbu Państwa. To jest działanie skierowane w tym kierunku, aby papiery wartościowe były bardziej atrakcyjne – powiedział Błaszczak.

Ustawa o obronie Ojczyzny wejdzie wcześniej w życie

Szef MON zaznaczał, że przyśpieszone zostanie również wejście w życie ustawy. Stanie się to 30 dni po momencie ogłoszenia. Z kolei akty wykonawcze zaczną obowiązywać po upływie 18 miesięcy. Wprowadzona zostanie również poprawka umożliwiająca żołnierzom Wojska Polskiego dostęp do świadczeń medycznych w placówkach medycznych poza kolejnością.

– Prawo to nie narusza uprawnień innych świadczeniobiorców posiadających prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, wynikające z przepisów tej ustawy – podkreślił Błaszczak. Chodzi m.in. o kombatantów czy kobiety w ciąży. Oprócz tego będą również poprawki legislacyjne. Sejm skierował rządowy projekt ustawy o obronie Ojczyzny do komisji obrony narodowej celem ponownego rozpatrzenia.

