Rozmowy Rosja – Ukraina. Michał Dworczyk ujawnił, jaką rolę odgrywa Polska

– Wszyscy chcieliby, aby sytuacja została w jakiś sposób opanowana poprzez deeskalację, a nie dalszą eskalację, czy to militarną czy jakąkolwiek inną. Ale dotychczas prowadzone rozmowy ukraińsko-rosyjskie na temat zawieszenia broni nie wyglądają zbyt optymistycznie. Oczywiście bardzo dobrze, że się toczą. Trzeba wspierać Ukrainę w ramach tych pertraktacjach. Ale na razie nie widać przełomu – mówił na antenie Radia Zet szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk.

Rozmowy Rosja – Ukraina. Polska wspiera delegację ukraińską

Minister ujawnił, w jaki sposób Poska wspiera stronę ukraińską. – My organizacyjnie zapewniamy możliwość delegacji ukraińskiej dotarcia do miejsc, w których prowadzone są te rozmowy. Wygląda to w praktyce tak, że na teren Polski wjeżdża delegacja ukraińska, potem my od strony organizacyjnej, kwestia zabezpieczenia członków delegacji i my pomagamy im dotrzeć w miejsce, gdzie rozmowy się toczą – poinformował Dworczyk. W ten sposób Polska wspierała Ukraińców w czasie pierwszej i drugiej rundy rozmów. – I tak będzie w kolejnych razach – zapewnił szef Kancelarii Premiera.

Wojna na Ukrainie. Będzie trzecia tura negocjacji

Do tej pory odbyły się dwie rundy negocjacji między stroną ukraińską i rosyjską. Rozmowy miały miejsce na terenie Białorusi – pierwsza runda przy granicy ukraińsko-białoruskiej w pobliżu rzeki Prymeć, a druga w Puszczy Białowieskiej przy granicy polsko-ukraińskiej. Po zakończeniu drugiej tury doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Mychajło Podolak poinformował, że „niestety rezultaty, których potrzebuje Ukraina, nie zostały jeszcze osiągnięte”. „Jest rozwiązanie tylko ws. organizacji korytarzy humanitarnych” – poinformował na Twitterze. – Głównym pytaniem, nad którym dzisiaj debatowaliśmy, była kwestia ratowania ludzi, cywilów, którzy znajdują się w strefie starć militarnych – relacjonował z kolei przedstawiciel Rosji Vladimir Medinsky.

Strony uzgodniły, że ponownie zasiądą do stołu negocjacyjnego w niedługim czasie. Premier Węgier Viktor Orban zaproponował, by rozmowy odbyły się w Budapeszcie.

