Wojna na Ukrainie. Dawny rywal Zełenskiego z wiadomością dla Putina

– Po pierwsze chcę powiedzieć, że nie poddamy Mariupola, nie poddamy Charkowa i nie poddamy Kijowa. Putin i jego żołnierze mają się stąd wynosić. Możecie nas otoczyć i wyłączyć światła, ale nie zabijcie ukraińskiego ducha walki – powiedział Petro Poroszenko w rozmowie z BBC.

Były prezydent Ukrainy broni stolicy swojego kraju w szeregach 206. batalionu obrony terytorialnej. Podkreślał, że wojska rosyjskie miały w planach otoczyć miasto, ale mimo trwających trzy dni starań, nadal nie odniosły w tym kierunku żadnego sukcesu.

Wojna na Ukrainie. Apel o bardziej dotkliwe sankcje

Poroszenko podziękował brytyjskiemu rządowi i „swojemu przyjacielowi” Borisowi Johnsonowi, za dotychczasowe wsparcie. Zaznaczył, że Wielka Brytania byłą w gronie państw które jako pierwsze zdecydowały się na wprowadzenie sankcji gospodarczych wobec Rosji. Jednocześnie apelował, by pójść w tym zakresie jeszcze dalej.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

– Jeśli zdecydowaliście się na wprowadzenie sankcji dla siedmiu Rosyjskich banków, to wprowadźcie je dla całego rosyjskiego systemu bankowego. Obejmijcie sankcjami karty bankowe wszystkich posiadaczy kont w rosyjskich bankach, bo to oni popierają działania Putina zmierzające do zniszczenia Ukrainy. Nie zapomnijcie też o Białorusi, bo to z jej terytorium przeprowadzane są ataki – mówił.

"Nie ma różnicy między Zełenskim i Poroszenką"

Były prezydent podkreślał, że „nie ma na świecie drugiego narodu, który pragnie pokoju tak, jak Ukraińcy” i mówił o kłamstwach kolportowanych przez Kreml. – Przez pięć lat osobiście prowadziłem negocjacje z Putinem i chcę was prosić, abyście mu nie wierzyli, żebyście mu nie ufali, bo on nigdy nie dotrzymuje danego słowa. Po drugie, nie bójcie się Putina, uczcie się od nas. Ukraińcy nie boją się Putina oni go zatrzymają - powiedział.

Poroszenko był również pytany, czy podobnie jak Wołodymyr Zełenski nie ma w planach opuszczenia Ukrainy. – Nie ma żadnej różnicy między Zełenskim, Poroszenką, czy jakimkolwiek innym przywódcą. Jesteśmy w tym razem, każdy Ukrainiec jest dziś gotowy do walki. Jesteśmy zjednoczeni – stwierdził. – Niezależnie od tego, czy otrzymamy pomoc i niezależnie od tego, czy będziemy mieli wodę, będziemy bronić Ukrainy i pokonamy Putina – powiedział.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Wojna na Ukrainie. Upiorne zdjęcia i nagrania z ataku na elektrownię. Jest oficjalne oświadczenie