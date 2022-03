Zakończyła się rozmowa Andrzeja Dudy z Joe Bidenem. Jednoznaczne zapewnienie ze strony prezydenta USA

– Między innymi także i na temat odbudowy Ukrainy, a przede wszystkim obecnej sytuacji na Ukrainie przed chwilą przez godzinę rozmawiałem telefonicznie z prezydentem USA Joe Bidenem. To była rzeczywiście bardzo długa, bardzo szczegółowa rozmowa. Omówiliśmy właściwie wszystkie ważne tematy. Zależało mu na tym, żebym je przedstawił z naszego, polskiego punktu widzenia, z punktu widzenia państwa należącego do Sojuszu Północnoatlantyckiego – powiedział Andrzej Duda.

– Podzieliłem się z prezydentem moją wiedzą. Przedstawiłem mu sytuację, tak jak my ją znamy, jak my ją postrzegamy, jakie działania NATO może podejmować, żeby pomóc Ukrainie. Oczywiście mówimy przede wszystkim o tych zadaniach, które są zadaniami charytatywnymi, gdzie pomoc spływa z różnych państw, która jest przekazywana dzisiaj na Ukrainę – kontynuował prezydent Polski.

Wojna na Ukrainie. Jednoznaczne zapewnienie ze strony Joe Bidena

Andrzej Duda przekazał także, że Joe Biden wyraził Polakom wdzięczność za to, w jaki sposób zachowują się w stosunku do uchodźców z Ukrainy. – Prezydent podkreślił jedno, bardzo mocno, że jest nam wdzięczny za naszą postawę i żebyśmy byli spokojni, ponieważ artykuł piąty działa i USA razem z pozostałą częścią Sojuszu Północnoatlantyckiego gwarantują nasze bezpieczeństwo. Chcę to bardzo mocno podkreślić, bo wiem, że wiele niepokoju jest wśród rodaków. Możecie być, szanowni państwo, przekonani, że jesteśmy częścią Sojuszu Północnoatlantyckiego i cały Sojusz Północnoatlantycki stoi twardo za nami. Polskie bezpieczeństwo to zarazem bezpieczeństwo Sojuszu Północnoatlantyckiego – powiedział prezydent Polski.

– Bezpieczeństwo Polski dzisiaj jest zagwarantowane i prezydent USA jeszcze raz dzisiaj bardzo mocno to podkreślił – stwierdził raz jeszcze Andrzej Duda.

Prezydent na zakończenie swojego przemówienia apelował, aby nie ustawać w pomocy uchodźcom z Ukrainy. Andrzej Duda wyraził także swoją wdzięczność osobom, które zaangażowały się i wspierają uchodźców.

