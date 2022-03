Wojna na Ukrainie. Kamala Harris przyjedzie do Polski. „Wsparcie dla sojuszników”

Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamala Harris w dniach 9-11 marca odwiedzi stolice Polski i Rumunii. – Ta wizyta ma zademonstrować siłę i jedność NATO oraz wsparcie USA dla sojuszników wschodniej flanki NATO w obliczu rosyjskiej agresji (na Ukrainę – red.) – przekazała w rozmowie z CNN osoba z otoczenia Kamali Harris. Dotychczas nie jest znany szczegółowy harmonogram wizyt.

Wojna na Ukrainie. Andrzej Duda rozmawiał z Joe Bidenem

W piątek 4 marca Andrzej Duda o sytuacji na Ukrainie rozmawiał z prezydentem Stanów Zjednoczonych. – Między innymi także i na temat odbudowy Ukrainy, a przede wszystkim obecnej sytuacji na Ukrainie przez godzinę rozmawiałem telefonicznie z prezydentem USA Joe Bidenem. To była rzeczywiście bardzo długa, bardzo szczegółowa rozmowa. Omówiliśmy właściwie wszystkie ważne tematy. Zależało mu na tym, żebym je przedstawił z naszego, polskiego punktu widzenia, z punktu widzenia państwa należącego do Sojuszu Północnoatlantyckiego – relacjonował przebieg rozmowy prezydent Polski.

Andrzej Duda przekazał także, że Joe Biden wyraził Polakom wdzięczność za to, w jaki sposób zachowują się w stosunku do uchodźców z Ukrainy. – Prezydent podkreślił jedno, bardzo mocno, że jest nam wdzięczny za naszą postawę i żebyśmy byli spokojni, ponieważ artykuł piąty działa i USA razem z pozostałą częścią Sojuszu Północnoatlantyckiego gwarantują nasze bezpieczeństwo. Chcę to bardzo mocno podkreślić, bo wiem, że wiele niepokoju jest wśród rodaków. Możecie być, szanowni państwo, przekonani, że jesteśmy częścią Sojuszu Północnoatlantyckiego i cały Sojusz Północnoatlantycki stoi twardo za nami. Polskie bezpieczeństwo to zarazem bezpieczeństwo Sojuszu Północnoatlantyckiego – powiedział Andrzej Duda.

