Ostre i przepełnione goryczą słowa prezydenta Ukrainy o NATO. „Dali zielone światło do dalszego bombardowania”

– Dzisiaj (w piątek 4 marca – red.) miał miejsce szczyt NATO. Było to spotkanie, które odbywało się w Brukseli, gdzie mówiono o wolności i o walce o wolność – powiedział Wołodymyr Zełenski w najnowszym przemówieniu. – My prowadzimy ciężką wojnę, rujnowane są nasze miasta, nasi obywatele są niszczeni, nasze dzieci zabijane, nasze dzielnice mieszkaniowe, cerkwie... Zwykłe ludzkie życie jest niszczone i to będzie kontynuowane. Będą w nas uderzać – stwierdził prezydent Ukrainy.

Wojna na Ukrainie. Wołodymyr Zełenski krytykuje NATO

W dalszej części wystąpienia polityk odniósł się do braku decyzji NATO ws. wprowadzenia zakazu lotów nad Ukrainą. – Kraje NATO stworzyły narrację, że zamknięcie przestrzeni powietrznej mogłoby sprowokować agresję Rosji przeciwko NATO. To jest autohipnoza – powiedział Wołodymyr Zełenski.



– Dzisiaj liderzy NATO dali zielone światło dla dalszego bombardowania ukraińskich miast. Nie chcieliście zamknąć naszego nieba. Mogliście to zrobić – mówił prezydent Ukrainy.

Po tych przepełnionych goryczą słowach Wołodymyr Złenski wyraził wdzięczność poszczególnym partnerom. – Jestem wdzięczny przyjaciołom naszego kraju. W NATO jest bardzo wielu naszych przyjaciół, naszych partnerów, najbliższych partnerów, dobrych, wiarygodnych partnerów. Tych, którzy pomagają naszemu państwu, nie zważając na cokolwiek – powiedział prezydent Ukrainy. – Obronimy nasze państwo, nasza ziemia zostanie obroniona dzięki naszym bohaterom – podkreślił Wołodymyr Zełenski, a następnie opowiedział o przyznanych odznaczeniach za walkę w obronie ojczyzny.

